Le «Garden Parvis festival» de retour à La Défense dès ce mercredi pour un mois de concerts, d'humour et de rendez-vous gratuits

Pendant un mois, à partir de ce mercredi 26 juin, le festival Garden Parvis prend ses quartiers au pied de La Grande Arche de la Défense pour une cinquième édition, avec au programme une foule de rendez-vous estivaux gratuits.

The place to be. Rendez-vous estival emblématique d’Île-de-France, le Garden Parvis festival est de retour pour une 5e édition, dès ce mercredi et jusqu'au 26 juillet. Véritable bulle de détente avec son village de 6.000 m2, ses transats et son food court installés au pied de la Grande Arche de la Défense, ce rendez-vous festif voit cette année encore les choses en grand, avec une programmation d’événements éclectiques ouverts à tous et entièrement gratuits, en journée et en soirée.

Un programme culturel varié

Comme chaque année, le festival fait la part belle à la scène musicale contemporaine et dévoile une programmation alléchante. A commencer par Julien Granel qui animera la soirée inaugurale, ce mercredi 26 juin, de sa pop contagieuse, suivi chaque jeudi d’un concert emmené respectivement par Ehla (le 4 juillet), Bomel (le 11) et Macadam Crocodile (le 18). DJ sets, quizz musicaux et sessions musicales orchestrées par RFM émailleront également le festival au fil de la semaine, les mardis, mercredis et vendredis.

L’humour ne sera pas en reste non plus. Le festival proposera en effet chaque lundi, un afterwork animé par le Comedy Club pour attaquer la semaine avec le sourire. Les enfants auront aussi droit à leurs rendez-vous culturels, les mercredis autour d’initiations à l’art du DJing et les samedis, entre éveil musical et session de danse.

Euro de football, pétanque et convivialité

Plus encore, le Garden Parvis se met à l’heure du sport dans un esprit convivial à son image. Et pour cause, pour les fans de football, le festival diffusera à partir des huitièmes de final, huit matchs de l’Euro en direct et sur grand écran, entre le 1er et le 10 juillet.

Sans compter que tout au long du mois, le village met à la disposition du public baby-foots, terrains de pétanque et tables de ping-pong.

De quoi faire de ce rendez-vous le quartier général du début de l’été.

Garden Parvis Festival, du 26 juin au 26 juillet, au pied de la Grande Arche de la Défense, ouvert 7j/7. Horaires selon les jours.