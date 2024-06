Village People : le groupe emblématique de disco attaque Disney en justice pour maltraitance et retard de paiement

L'épouse du chanteur principal du groupe Village People a intenté un procès contre Disney, l'accusant de mauvais traitement envers le groupe et de retard de paiement après plusieurs concerts à Disney World, en Floride (États-Unis).

La fête est finie. Karen Willis, épouse du chanteur et cofondateur des Village People, Victor Willis, et gestionnaire de la marque du groupe pour les performances scéniques, a intenté une action en justice contre Disney pour maltraitance, retard de paiement et interdiction de se produire à Walt Disney World, réclamant plus de 20 millions de dollars de dommages-intérêts, selon TMZ.

Après dix ans de performances annuelles sans incident, la plaignante a allégué que, lors de deux représentations en 2018, elle aurait été physiquement empêchée de participer à la sonorisation de la salle et même expulsée par le personnel du parc d'attractions.

Plus tard, le couple aurait été physiquement agressé par des fans supposément engagés par d'anciens membres du groupe, en conflit avec l'interprète des principaux succès du groupe comme «Y.M.C.A.», «Macho Man» et «In The Navy». Ainsi, Disney n'aurait pas assuré la sécurité comme stipulée dans leur contrat.

Un procès imminent ?

Victor Willis, revenu sur scène en 2017 après avoir quitté le groupe, a précédemment intenté un procès pour réintégrer le groupe sous ce nom, conduisant à la perte du droit d'utiliser ce nom par les membres qui se produisaient depuis des décennies.

De plus, les chèques de paiement pour les performances auraient été mal libellés, empêchant le groupe de recevoir son dû, et ses plaintes à ce sujet ont été ignorées.

Malgré une tentative de résolution à l'amiable, Disney n'aurait pas réembauché les Village People pour d'autres concerts, en représailles de leurs plaintes en 2018, selon Karen Willis.

Disney a récemment demandé le rejet de cette poursuite en affirmant son droit de refuser d'embaucher les Village People, mais le tribunal a rejeté cette requête.