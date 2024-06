Taylor Swift et Travis Kelce : leur relation amoureuse inspire un film romantique produit par la Ligue nationale de football (NFL)

La relation entre la chanteuse Taylor Swift et le joueur de football américain Travis Kelce aurait inspiré un film romantique de Noël, appelée «Holiday Touchdown : A Chiefs Love Story», dont la sortie est prévue pour la fin d'année.

Du terrain au cinéma. La Ligue nationale de football (NFL) et l'équipe des Chiefs de Kansas City, dont le joueur de football américain Travis Kelce fait partie, collaborent avec la chaîne Hallmark pour créer un film romantique inspiré de l'histoire d'amour du célèbre athlète américain et de sa compagne Taylor Swift, intitulé «Holiday Touchdown : A Chiefs Love Story».

Tourné à Kansas City, y compris dans le stade Arrowhead, en hommage à la ville natale des vainqueurs du Super Bowl 2024, le film raconte l'histoire d'amour entre Alana Higman (Hunter King), candidate favorite pour remporter le titre de «Fan de l'année» de l'équipe du Missouri et Derrick (Tyler Hynes), le responsable de l'engagement des supporters de l'équipe, chargé de sélectionner le vainqueur du concours.

«Nous sommes honorés de nous associer à Hallmark pour un projet aussi unique que celui-ci. En tant que club, nous sommes fiers d'explorer de nouvelles façons de développer notre marque et d'entrer en contact avec de nouveaux publics. Ce partenariat réunit deux bases de supporters passionnés et nous donne l'occasion de montrer l'énergie et la tradition du Royaume des Chiefs sur l'une des chaînes les plus regardées pendant la saison des fêtes», a déclaré le président des Chiefs, Mark Donovan.

Travis Kelce, invité de la tournée de Taylor Swift à Londres

Bien que l'intrigue ne soit pas identique à la relation entre Travis Kelce et Taylor Swift, les Chiefs ont considérablement gagné en popularité grâce à la présence fréquente de la pop star lors des matchs, arborant des vêtements ou des accessoires vintage ou personnalisés de l'équipe. Néanmoins, l'annonce n'a pas précisé si le couple sera impliqué dans le projet ou s'ils l'ont approuvé.

Le film, dont le tournage débutera le mois prochain, sera diffusé pendant la 15e édition de l'événement annuel «Compte à rebours jusqu'à Noël» de la chaîne en décembre.

Pendant la pause actuelle de la NFL, Travis Kelce a accompagné sa conjointe lors de sa tournée mondiale «The Eras Tour», montant même sur scène lors d'un concert de la star au stade de Wembley à Londres, le 23 juin.