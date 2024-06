«Deux filles qui reviennent à leurs racines» : Emma Roberts évoque la série «Calabasas», co-produite avec Kim Kardashian

Emma Roberts, productrice de la série «Calabasas», co-créée avec Kim Kardashian, a évoqué le projet télévisuel, sans révéler si elles allaient, ou non, participer au casting.

Encore un peu de patience. Lors d'une apparition dans l'émission «The Spotlight With Jessica Shaw», Emma Roberts, connue pour ses rôles principaux dans les films «Nancy Drew», «Lymelife» ou encore la série horrifique «Scream Queens», a donné un aperçu de la prochaine série «Calabasas», qu'elle coproduit avec Kim Kardashian.

«Kim et moi produisons une émission pour Netflix appelée «Calabasas». Nous avons l'incroyable Marlene King, qui a réalisé «Pretty Little Liars», comme directrice. Je suis obsédé par elle et par «Pretty Little Liars». Je me souviens avoir vu cette série et m'être dit : «J'aurais aimé participer à ce programme». C'était tellement cool et tellement amusant», a déclaré la comédienne.

«Il n'y a pas grand-chose que je puisse partager, à part que j'ai envie de voir le prochain «Newport Beach», et je pense que si nous faisons les choses correctement, ce sera un peu «Newport Beach», un peu «Pretty Little Liars». Kim et moi ne sommes que deux filles de Calabasas qui reviennent à leurs racines», a-t-elle poursuivi quant à l'intrigue du feuilleton, faisant référence au lieu de résidence des deux productrices, Calabasas, une petite ville sécurisée située en Californie, devenue la nouvelle Mecque des stars américaines.

Une série entourée de mystère

En avril, Deadline a annoncé pour la première fois que la plate-forme de streaming Netflix avait obtenu les droits pour la série basée sur le livre de Via Bleidner, «If You Lived Here You'd Be Famous by Now», qui suivra Via, une lycéenne qui quitte le Midwest pour le lycée de Calabasas «où rien n'est ce qu'il semble être et où tout le monde essaie d'être quelqu'un d'autre», selon le synopsis.

Emma Roberts était auparavant productrice exécutive des séries «First Kill» et «Tell Me Lies», sorties en 2022. Kim Kardashian s'est principalement concentrée sur la production en téléréalité, supervisant de nombreux épisodes de «L'Incroyable Famille Kardashian», qui a participé à sa célébrité, et «Les Kardashian». En outre, l'ex-femme du rappeur Kanye West interprétera une avocate dans un projet de Ryan Murphy, réalisateur d'«American Horror Story».

Toutefois, aucunes des productrices n'ont révélé si elles joueraient également dans «Calabasas».