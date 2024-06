Été 2024 : voici les 10 séries à ne surtout pas manquer en juillet et août

À l’heure des plates-formes de streaming toutes puissantes, il est difficile de se maintenir à jour au gré des lancements incessants de nouvelles séries ou de nouvelles saisons. Voici les 10 fictions incontournables en juillet et en août.

Twister Metal – 9 juillet

Adaptation du jeu vidéo éponyme à succès sur PlayStation attendu sur OCS Ciné+, «Twisted Metal» est une fiction bourrée d'humour et d'action, dont le récit se déroule dans un monde postapocalyptique où la société américaine est divisée entre nantis et marginaux. Les premiers vivent dans des cités fortifiées à l’écart des seconds, qui sont condamnés à la survie. C’est dans ce contexte que John Doe, qui livre des colis entre les différentes cités, rencontre une voleuse de voiture mutique qui va bouleverser son existence. Avec Anthony Mackie, Neve Campbell et Stephanie Biarritz. À découvrir à partir du 9 juillet sur CANAL+.

Sunny – 10 juillet

Production de la société A24, cette série adaptée du livre «The Dark Manual» de Colin O’Sullivan, voit Rashida Jones incarner Suzie, une mère de famille vivant à Kyoto dont la vie s’effondre quand elle apprend la mort de son époux et de leur fils dans un accident d’avion. À titre de compensation, elle se voit offrir un robot surnommé Sunny par l’entreprise de son défunt mari. Si elle exècre ce compagnon numérique au premier abord, Suzie va finir par développer une relation étonnante avec lui, avant qu’ils ne se mettent à découvrir des secrets particulèrement dérangeants à propos de leurs existences respectives. À découvrir dès le 10 juillet sur Apple TV+.

Those about to die – 18 juillet

Développée par Roland Emmerich (Independence Day), et déclinée en dix épisodes, la série «Those about to die» verra Anthony Hopkins incarner un empereur, dans ce péplum qui suivra la vie des gladiateurs de la Rome Antique à travers «plusieurs personnages issus des différentes couches de la société romaine où les Jeux, la politique et les affaires s’entrecroisent et entrent en collision», précise Peacock, la plate-forme de streaming américaine où elle sera lancée aux États-Unis le 18 juillet (et le lendemain sur Prime Video en France).

Cobra Kai, saison 6 – 18 juillet

La dernière saison de «Cobra Kai» sera découpée en trois parties, dont la diffusion s’étendra jusqu’en 2025. Mais c’est bien le 18 juillet sur Netflix que les fans pourront découvrir la première salve d’épisodes, qui débuteront au moment où le dojo Cobrai Kai a été définitivement banni, laissant les disciples et leurs maîtres – dont Johnny Lawrence et Daniel LaRusso – dans une position inconfortable à l’aube des championnats du monde de karaté.

La Voix du lac – 19 juillet

Avec «La voic du Lac», Natalie Portman fait le grand saut dans le monde des séries télévisées avec cette fiction adaptée du roman éponyme de Laura Lippman. L’histoire se déroule dans les années 1960 , à Baltimore, où une série de meurtres non-élucidés poussent une mère de famille, Maddie Schwartz, à devenir une journaliste d’investigation. Elle va faire la rencontre, dans son périple, de Cleo Johnson, une mère de famille noire qui fait son possible pour jongler entre l’éducation de ses enfants, plusieurs emplois, et son engagement au sein de sa communauté. Avec Moses Ingram (Obi-Wan Kenobi), David Corenswet (Superman), Pruitt Taylor Vince, Mikey Madison, Al’Jaleel McGhee et Charlie Hofheimer. À découvrir à partir du 19 juillet sur Apple TV+.

Time Bandits – 24 juillet

Taika Waititi propose un reboot du film réalisé par Terry Gilliam en 1981, dont il avait co-signé le scénario avec son camarade des Monty Python, Michael Palin, en une série de dix épisodes. L’histoire suit un garçon qui rejoint accidentellement une équipe de nains qui voyagent dans l’espace-temps à la recherche de trésor à piller. Cerise sur le gâteau, les téléspectateurs retrouveront Lisa Kudrow (Friends) dans un des rôles principaux. À découvrir à partir du 24 juillet sur Apple TV+.

Pachinko – 25 juillet

Adaptation du roman éponyme de Min Jin Lee, «Pachinko» suit le destin d’une famille d’immigrants coréens au Japon sur quatre générations. Une histoire inoubliable de guerre et de paix, d’amour et de deuil, de triomphe et de reconnaissance, à découvrir à partir du 25 juillet sur CANAL+. À noter que la saison 2 sera lancée le 23 août prochain sur Apple TV+, également disponible sans surcoût via myCANAL. Avec Youn Yuh-jung, Lee Min-ho, et Kim Minha.

Emily in Paris, saison 4 – 15 août

Ce petit «je-ne-sais-quoi» ! La série la plus française de Netflix revient avec la première partie de sa saison 4 à partir du 15 août. Les téléspectateurs retrouveront Lily Collins dans le rôle d’Emily, dont la relation avec Gabriel n’est plus un secret, après la découverte des liens qui les unissaient par son amie Camille… qui est enceinte de Gabriel. Le niveau de tension est clairement à son paroxysme.

Only murders in the building, saison 4 – 27 août

La série avec Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, dans la peau de trois habitants d’un immeuble new yorkais qui animent un podcast centré sur leur passion commune pour les crimes mystérieux, sera de retour le 27 août sur Disney+ avec une saison 4 très alléchante. Les téléspectateurs retrouveront le trio en route pour Los Angeles pour y mener l’enquête après les événements troublants survenus à la fin de la saison 3 impliquants la cascadeuse – et amie de Charles – Sazz Pataki. Meryl Streep sera de retour au casting de ce quatrième chapitre qui comptera également sur les présences à l’écran de Zach Galifianakis, Melissa McCarthy, Molly Shannon, Eva Longoria, ou encore Eugene Levy.

Le Seigneur des Anneaux : Les anneaux de pouvoir, saison 2 – 29 août

Série mal-aimée par une partie des fans du Seigneur des Anneaux, «Les Anneaux de pouvoir» revient avec une saison 2 qui reprendra immédiatement après les événements de la première. Sauron venait de dévoiler sa véritable identité, juste après que l’anneau unique ait été forgé. Alors que ce dernier menace de mettre fin à la période de paix en Terre du Milieu pendant le Second Âge, Galadriel, Arondir, Elrond, le prince Durin, ou encore l’Étranger, cherchent à se réunir afin de préparer le combat contre les forces maléfiques qui s’apprêtent à émerger. À découvrir à partir du 29 août sur Prime Video.