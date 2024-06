Grey’s Anatomy : Eric Dane révèle la véritable raison de son éviction de la série en 2012

Invité du podcast «Armchair Expert» animé par Dax Shepard, Eric Dane a révélé que son départ de la série «Grey’s anatomy» n’était pas une décision personnelle, mais une mise à l’écart par la production en raison de sa consommation de drogue et d’alcool.

La réalité en face. En 2012, Eric Dane quittait la série «Grey’s Anatomy» après six saisons passées dans la peau du docteur Mark ‘McSteamy’ Sloan. Le comédien de 51 ans a toutefois confié au micro du podcast «Armchair Expert», animé par Dax Shepard, que son départ n’était aucunement une décision personnelle. Aussi, la production aurait décidé de le laisser partir en raison de sa dépendance aux drogues et à l’alcool.

«Je suis parti autant qu’on m’a viré», a-t-il avoué en évoquant ses addictions. «Ils ne m’ont pas laissé partir à cause ça, même si cela a définitivement joué un rôle», a-t-il ajouté. Plus tard dans la conversation, Eric Dane a expliqué avoir probablement été «viré» pour des raisons financières. «Comme ces acteurs qui restent longtemps dans une série, vous commencez à coûter cher à la chaîne. (…) Je n’étais plus le même gars qu’ils avaient recruté, et je l’ai compris quand ils m’ont laissé partir», a-t-il poursuivi.

Eric Dane en a profité pour remercier la créatrice de «Grey’s Anatomy», Shonda Rhimes, qui n’a eu de cesse de protéger les comédiens, que ce soit en privé ou en public, des critiques et des attaques. Selon lui, elle aurait tenté d’éviter son licenciement, mais sans succès. «Cela ne s’est pas déroulé de manière brutale, comme ‘Vous êtes viré’. On m’a juste fait comprendre que je ne reviendrais pas», a-t-il dit. Le comédien, qui affirme être sobre depuis «trois ou quatre ans», avait enchaîné avec la série «The Last Ship» pendant cinq saisons, avant de faire une nouvelle apparition dans «Grey’s Anatomy» dans une scène avec Ellen Pompeo dans la saison 17.