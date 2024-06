Les 6 séries à ne pas manquer en juillet sur myCANAL

Le mois de juillet sera riche en surprise sur myCANAL, avec de nouvelles séries à découvrir en exclusivité, et deux fictions de retour, pour le plus grand bonheur des fans. À vos agendas.

Such brave girls - le 3 juillet sur CANAL+

Récompensée par le BAFTA de la meilleure comédie, cette fiction britannique drôle et grinçante suit l’histoire de Josie, sa sœur Billie et de leur mère célibataire Deb. Toutes les trois manquent souvent de discernement, et leur estime d’elles-mêmes repose sur des personnes qui ne se préoccupent pas le moins du monde d’elles. Un cocktail qui se révèle explosif dans leurs relations sociales. Avec Kat Sadler, Louise Brealey et Lizzie Davidson.

Boat Story - le 4 juillet sur CANAL+

Déclinée en six épisodes, cette série britannique voit deux inconnus, Janet et Samuel, tomber sur une cargaison de cocaïne abandonné dans un bateau. Ils décident de garder la marchandise, de la vendre, et de se partager les bénéfices. Mais très rapidement, ils se retrouvent coincés entre les investigations de la police, et la volonté des trafiquants de retrouver ceux qui se sont emparés de la drogue. Avec Daisy Haggard, Paterson Joseph et Tchéky Karyo

The Responder, saison 2 – le 22 juillet sur CANAL+

Lancée le 5 mai dernier sur la BBC, la saison de «The Responder» voit Martin Freeman reprendre le rôle de l’officier de police Chris Carson. Ce dernier souhaite ardemment devenir un meilleur policier, un meilleur homme et surtout un meilleur père… Ses relations avec sa coéquipière Rachel, qui lui en veut de l’avoir entraînée dans sa chute, semblent s’améliorer. Mais la route de Chris croise celle d’un important trafiquant de drogue, et tout pourrait à nouveau basculer. Avec Martin Freeman, Adelayo Adelayo, et Warren Brown.

Pachinko - le 25 juillet sur CANAL+

Adaptation du roman éponyme de Min Jin Lee, «Pachinko» suit le destin d’une famille d’immigrants coréens au Japon sur quatre générations. Une histoire inoubliable de guerre et de paix, d’amour et de deuil, de triomphe et de reconnaissance. À noter que la saison 2 sera lancée le 23 août prochain sur Apple TV+, également disponible sur myCANAL. Avec Youn Yuh-jung, Lee Min-ho, et Kim Minha.

Twisted Metal - le 9 juillet sur CINÉ+ OCS

Adaptation du jeu vidéo éponyme sur PlayStation, «Twisted Metal» est une fiction bourrée d'humour et d'action qui se déroule dans un monde postapocalyptique, où la société américaine s'est divisée entre nantis et marginaux. Les premiers vivent dans des cités fortifiées à l’écart des seconds, qui sont condamnés à la débrouille et à la survie. C’est dans ce contexte particulier que John Doe est devenu transporteur, s’occupant de transférer des colis entre les cités. Jusqu’à sa rencontre avec une voleuse de voiture mutique, qui va bouleverser son existence. Avec Anthony Mackie, Neve Campbell et Stephanie Biarritz.

Miss Scarlet, saison 4 - le 29 juillet sur POLAR+

Ancrée dans la société londonienne des années 1850, cette série policière britannique met en scène une héroïne intrépide, plus encline à traquer les meurtriers que se comporter en demoiselle, incarnée par la pétillante Kate Phillips. À noter que la saison 4 sera diffusée dans la foulée de la saison 3, qui débutera le 8 juillet sur POLAR+, et accessible sur myCANAL.