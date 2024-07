«Il n’y a aucun artiste français qui a eu autant de succès que moi» : David Guetta ne comprend pas pourquoi il sera absent de la cérémonie d'ouverture des JO 2024

Pour la première fois, le célèbre DJ français David Guetta a commenté sa non-sélection pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024 de Paris.

Un déçu de plus. Avant de se produire devant 30.000 spectateurs devant le château de Chambord illuminé, ce week-end, David Guetta a critiqué le comité olympique pour ne pas l'avoir invité à participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques prévue en juillet prochain.

"Personne ne m’a appelé pour les JO. Dans l’histoire, il n’y a aucun artiste français qui a eu autant de succès que moi. Sur Spotify, je suis devant Rihanna et Beyoncé. Je suis peut-être pas populaire auprès de l’organisation des JO", lance David Guetta.pic.twitter.com/xkdkAYTSpk — Cerfia (@CerfiaFR) June 30, 2024

«J'avoue, je suis assez surpris, parce que j'ai regardé les stats quand même. Dans l’histoire, il n’y a aucun artiste français qui a eu autant de succès que moi. Dans les stats, si vous regardez sur Spotify, je suis toujours entre le 4e artiste et le 15e, Rihanna ou Beyoncé sont dans les 40e ou 50e. Mais personne ne m'a appelé», a-t-il déclaré.

«Peut-être que je ne suis pas populaire auprès de l'organisation...Je suis surpris. Non, mais franchement, c'est surprenant. Je suis Français, je suis quand même l'artiste français le plus connu à l'international (...) Je suis ouvert à toute proposition», a conclu le musicien.

Matt Pokora, un autre nom oublié pour la cérémonie

Matt Pokora a également exprimé il y a quelques jours son mécontentement de ne pas avoir été sollicité pour la cérémonie prestigieuse, déclarant : «J'aurais aimé le faire, on ne me l'a pas proposé ! Je suis réputé pour être peut-être le chanteur le plus proche du monde du sport, et sûrement celui qui fait les plus grosses prestations scéniques depuis quinze, vingt ans maintenant». Une prise de parole très remarquée qui lui a valu de nombreuses critiques.

1 semaine qu’il y en a qui sont en boucle sur ma déclaration « ouverture des J.O » et qui en ont fait (encore une fois à tort) une opposition avec Aya alors que si vous aviez fait l’effort de regarder l’interview en question (ci-joint) je commence par dire qu’elle est légitime… pic.twitter.com/u6h7iTPbd6 — Matt Pokora (@MPokora) May 24, 2024

Le 24 mai dernier, sur son compte X (anciennement Twitter), l'artiste a publié une déclaration pour clarifier ses propos, qui n'avait pas pour but de dénigrer la présence d'Aya Nakamura, pressentie pour se produire sur scène lors de l'évènement. «Je ne remets PERSONNE en question. Je dis que j’aurais aimé être de la partie, que ce genre de shows je SAIS/PEUX faire. Arrêtez de constamment en faire des oppositions SVP. Aya on l’écoute à la maison je n’ai RIEN contre elle et sa réussite», a-t-il expliqué.

Bien que la participation des artistes à la cérémonie ne soit pas encore confirmée, Céline Dion, ou même Dua Lipa sont de plus en plus évoquées pour le 26 juillet prochain.