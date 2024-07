«Le scénario est la chose la plus importante pour moi, sauf si je suis fauché» : Viggo Mortensen pourrait faire son retour dans «Le Seigneur des anneaux»

Star du «Seigneur des anneaux», Viggo Mortensen a évoqué son éventuel retour dans les reboots de la franchise à succès.

Les fans toujours dans l'attente. Lors d'une interview accordée au Hollywood Reporter, publiée le dimanche 30 juin, Viggo Mortensen, célèbre grâce à son interprétation du personnage d'Aragorn dans le «Seigneur des anneaux», a dévoilé les conditions de son retour dans la trilogie.

«Je n'ai pas lu de scénario. Je ne sais donc pas. Le scénario est la chose la plus importante pour moi, sauf si je suis fauché, que je n'ai pas d'argent et que j'ai de la chance d'obtenir un emploi. Alors ça dépend», a-t-il déclaré.

Viggo Mortensen in The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) pic.twitter.com/PuHOyzPbV5 — Frame Found (@framefound) October 6, 2018

Le comédien a déjà évoqué son retour potentiel dans «Le Seigneur des anneaux : La chasse à Gollum», qui est le premier des deux nouveaux films de la saga, auprès de GQ en mai. «Je ne sais pas exactement quelle est l'histoire, je ne l'ai pas entendue. Je ne le ferais que si j'étais fait pour ça, en termes d'âge, et ainsi de suite. Je ne le ferais que si le personnage me convenait. Ce serait idiot de le faire autrement», a-t-il expliqué.

Initialement annoncés pour 2023, le président de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a confié que les nouveaux films en étaient «aux premiers stades du développement du scénario» et que la société «prévoyait une sortie en 2026», ajoutant que les longs-métrages «exploreront des scénarios qui n'ont pas encore été racontés».

«Nous sommes fiers de travailler sur une nouvelle aventure épique !»

Andy Serkis reprendra son personnage de Gollum, tout en étant également aux commandes du premier reboot. «Oui, mon précieux. Le temps est venu une fois de plus de s'aventurer dans l'inconnu avec mes chers amis, les extraordinaires et incomparables gardiens de la Terre du Milieu Peter, Fran et Philippa», a déclaré l'acteur dans un communiqué, précisant que Peter Jackson, qui a dirigé les films originaux et la trilogie du «Hobbit» de 2012 à 2014, «sera impliqué à chaque étape», ainsi que ses partenaires d'écriture de longue date Fran Walsh et Philippa Boyens.

«C'est un honneur et un privilège de retourner dans la Terre du Milieu avec notre bon ami et collaborateur, Andy Serkis, qui n'a pas fini son travail avec cette saleté de Gollum. En tant que fans de longue date de la vaste mythologie du professeur Tolkien, nous sommes fiers de travailler avec Mike De Luca, Pam Abdy et toute l'équipe de Warner Bros. sur une nouvelle aventure épique !», a déclaré le trio dans un communiqué.

Viggo Mortensen a incarné Aragorn, sur l'insistance de son fils, Henry, dans la trilogie cinématographique, basée sur les romans fantastiques du même nom de J.R.R. Tolkien.