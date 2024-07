Jean-Pierre Descombes : l'animateur des «Jeux de 20 heures» est décédé à l'âge de 76 ans

Animateur des «Jeux de 20 heures» sur FR3 de 1976 à 1987, Jean-Pierre Descombes est décédé à son domicile, ce dimanche 30 juin, à l’âge de 76 ans des suites de la maladie de Parkinson, a annoncé son fils à l’AFP.

Une triste nouvelle. L’animateur Jean-Pierre Descombes, connu pour avoir présenté les «Jeux de 20 heures» sur FR3 de 1976 à 1987, est décédé à son domicile, ce dimanche 30 juin, a annoncé son fils à l’AFP. Depuis plus d’une dizaine d’années, il était atteint de la maladie de Parkinson. Originaire de Romans-sur-Isère, il avait réalisé son rêve d’être animateur de télévision dans les années 1970.

Après avoir quitté le célèbre jeu de culture générale, où il posait des questions à des célébrités et à des candidats anonymes en duplex depuis une ville de province, avec la complicité du célèbre Maître Capello (de son vrai nom, Jacques Capelovici), Jean-Pierre Descombes avait assuré la voix-off d’autres jeux télévisés comme «Le Juste Prix» et «Une famille en or», sur TF1.

Dans les années 2000, Jean-Pierre Descombes s’était reconverti dans l’animation de salons, de galas et autres événements, comme la tournée des anciennes stars de la variétés françaises, «Âge tendre et tête de bois». En 2018, il avait rejoint un temps Cyril Hanouna et la bande de «Touche pas à mon poste» sur C8, et participé à l’émission «La grosse rigolade».