«The Agency» : Richard Gere obtient son premier grand rôle dans une série avec le remake du «Bureau des Légendes»

Richard Gere rejoindra Michael Fassbender et Jeffrey Wright dans la version américaine de la série d'espionnage française «Le Bureau des Légendes», intitulée «The Agency».

Un casting cinq étoiles. Richard Gere, célèbre pour ses multiples performances dans des films tels que «Pretty Woman» ou «MotherFatherSon», a rejoint la distribution du thriller politique «The Agency», qui est le remake de la série «Le Bureau des Légendes», produit par George Clooney.

Après des apparitions dans quelques feuilletons dont «And The Band Played On», pour laquelle il a été nommé aux Emmy Awards en 1994, l'acteur de 74 ans obtient ainsi son premier rôle majeur dans une série télévisée en jouant le rôle de Bosko, un chef de gare londonien au passé tumultueux qui agit en tant qu'agent infiltré depuis huit ans, aux côtés de Michael Fassbender et Jeffrey Wright.

«Richard Gere est un personnage à part, adulé par des générations de fans dans le monde entier pour sa capacité exceptionnelle à donner de la profondeur et de l'authenticité à chacun de ses rôles», a déclaré Chris McCarthy, co-président-directeur général de Paramount Global et président-directeur général de Showtime & MTV Entertainment Studios.

La version originale française acclamée par la critique

Actuellement en tournage à Londres, «The Agency» suit «Martian, interprété par Michael Fassbender, un agent secret de la CIA, qui a reçu l'ordre d'abandonner sa vie sous couverture et de retourner à la gare de Londres. Lorsque l'amour qu'il a laissé derrière lui réapparaît, la romance reprend. Sa carrière, sa véritable identité et sa mission s'opposent à son cœur, les précipitant tous deux dans un jeu mortel d'intrigues internationales et d'espionnage».

La série d'origine, acclamée par la critique, dépeignait la vie et les missions des agents du Bureau des légendes, le service de sécurité extérieure de la France, chargé de former et de superviser les agents d'infiltration en mission à long terme dans des zones stratégiques pour la France. Ces agents, qui vivent sous de fausses identités pendant des années, ont pour tâche d'identifier et de recruter des sources de renseignements fiables.

Richard Gere est actuellement à l'affiche d'«Oh, Canada» du réalisateur Paul Schrader, aux côtés de Jacob Elordi et Uma Thurman. Il jouera également aux côtés de Diane Keaton et Blake Lively dans «The Making Of».