«Mon esprit était si sombre et mon corps si vide» : Caroline Receveur fait le point un an après sa première chimio

Un an après sa première chimiothérapie, Caroline Receveur, en rémission d’un cancer du sein, mesure le chemin parcouru, dans une publication sur Instagram.

Un long chemin parcouru. Dans une publication Instagram partagée lundi 1er juillet, Caroline Receveur a fait le point, un an après sa première chimiothérapie, sur ce qu’elle a traversé. L’influenceuse, qui en novembre 2023 a subi une mastectomie puis une chimiothérapie et une immunothérapie, après la détection d’un cancer du sein agressif, s’est remémorée ce moment difficile.

«Il y a un an, jour pour jour, je subissais les effets secondaires de ma toute première chimiothérapie. Mon esprit était si sombre et mon corps si vide. Il m’était impossible de penser sereinement et encore moins de bouger ne serait-ce que pour sortir de mon lit», a écrit la trentenaire en commentaire d’une vidéo la montrant en pleine séance de yoga.

«Les traitements de chimios et immuno m’ont fait perdre ma masse musculaire et la mastectomie m’a fait perdre la mobilité de mon bras gauche», poursuit-elle, partageant ce qu’elle retient de cette épreuve.

L'importance d’écouter son corps

«Aujourd’hui, 6 mois après avoir traversé cette étape intense de ma vie, j’ai appris à écouter mon corps, j’ai appris à lui faire confiance, j’ai appris à le renforcer et j’ai surtout compris que lui et moi ne faisions qu’un», souligne-t-elle, précisant ne pas avoir écouté les messages qu’il lui a envoyés.

Alors que Caroline Receveur va mieux, expliquant «vivre à nouveau normalement» et être «en pleine possession de (ses) moyens», elle exhorte ses followers à ne pas négliger leur corps.

«Ecoutez-le et faites-lui confiance. Il est votre meilleur allié, pour la vie», conclut la femme d’affaires qui mi-juin avait confié, dans un touchant message, ne pas avoir été préparée à la vie après un cancer et devoir «réapprendre à vivre».