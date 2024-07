Taylor Swift : les effets personnels de la chanteuse exposés au Victoria and Albert Museum pendant l'été

Le Victoria and Albert Museum exposera des objets personnels appartenants à Taylor Swift durant l'été, en attendant le retour de la chanteuse dans la capitale britannique pour ses concerts en août.

Après ses trois premiers concerts triomphaux au stade de Wembley à Londres le mois dernier, plusieurs objets personnels appartenant à Taylor Swift seront exposés au Victoria and Albert Museum dès la fin du mois.

Conçue par Tom Piper, «The Taylor Swift | Songbook Trail» est une exposition temporaire gratuite qui met à l'honneur la superstar mondiale à travers une collection de costumes, de paroles de chansons, de vidéos musicales, d'instruments, de récompenses et de story-boards. Elle propose également de nombreux objets inédits relatifs à l'enfance de Taylor Swift et à son héritage discographique.

We’re pleased to announce Taylor Swift | Songbook Trail – a new free display celebrating 16 looks worn by the 14-time Grammy Award-winning artist @taylorswift at V&A South Kensington https://t.co/rlqhI5oZLL #TaylorSwift #SongbookTrail pic.twitter.com/puEsryxiTv — V&A (@V_and_A) July 1, 2024

«Nous sommes ravis de pouvoir exposer une gamme de looks emblématiques portés par Taylor Swift au V&A cet été, chacun célébrant un chapitre du parcours musical de l'artiste. Les chansons de Taylor Swift, comme les objets, racontent des histoires, s'inspirant souvent de l'art, de l'histoire et de la littérature», a déclaré Kate Bailey, conservatrice principale du théâtre et de la performance, dans un communiqué publié sur le site Web du musée.

Cinq autres concerts au stade de Wembley dès le 15 août

«Nous espérons que ce parcours théâtral à travers le musée incitera les visiteurs curieux à en découvrir davantage sur l'artiste, sa créativité et les objets du V&A», a-t-elle ajouté à propos du parcours comptant treize étapes, du numéro porte-bonheur de la musicienne, chacune mettant en lumière une époque particulière de la musique et de l'écriture de l'artiste de 34 ans.

Parmi les seize tenues et accessoires empruntés aux archives personnelles de la star, figurent des bottes de cow-boy personnalisées portées lors de son ascension rapide en tant que chanteuse de country en 2007, les chaussures bleues qu'elle arborait en tant que première partie lors de la tournée «The Soul2Soul : The World Tour» de Tim McGraw et son épouse Faith Hill, ainsi que la robe noire à volants portée dans le clip du single «Fortnight», issu de son dernier album «The Tortured Poets Department», sorti cette année.

«Plongez dans le monde personnel et la créativité de l'artiste, célébrant son impact révolutionnaire sur la scène mondiale et sur la fan base des Swifties», a précisé le musée.

«Taylor Swift : Songbook Trail» se déroulera du 27 juillet au 8 septembre, tandis que Taylor Swift devrait revenir pour cinq autres concerts au stade de Wembley à Londres, à partir du jeudi 15 août.