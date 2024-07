BTS : Jimin et Jung Kook seront les vedettes d'une nouvelle émission de voyage Disney+

Jimin et Jung Kook, membres du boys band de K-pop BTS, seront les vedettes d'une nouvelle émission de voyage prochainement diffusée sur Disney+.

Deux des membres du groupe phénomène BTS, Jimin et Jung Kook, devraient apparaître dans une nouvelle série de télé-réalité de voyage sur Disney+.

Intitulée «Are You Sure?!», cette série a été annoncée ce mardi via un communiqué du label du groupe BTS, Big Hit Music, et de leur société mère, Hybe.

La diffusion de «Are You Sure?!» est prévue pour le 8 août sur Disney+. Selon le communiqué, elle suivra Jimin et Jung Kook alors qu'ils voyagent à travers trois endroits dans trois pays : New York, l'île de Jeju, en Corée du Sud, et Sapporo, au Japon.

En huit parties, la série montrera le duo «profitant à la fois d'un océan en été et d'une station de ski enneigée», «permettant aux fans du groupe d'avoir un aperçu des coulisses de leur road trip», comme l’explique Deadline.

Tournée en 2023

La série a été tournée en 2023, avant que les deux stars de la K-pop ne s'enrôlent pour leur service militaire obligatoire en Corée du Sud, précise le magazine.

Il s'agit de la première émission de télé-réalité de voyage réservée uniquement à Jimin et Jung Kook mais pas de la première du genre pour les BTS qui proposent depuis longtemps du contenu lié à leurs voyages via la plate-forme Weverse de Hybe.

A noter par ailleurs qu’il a ce mardi été confirmé que Jin, seul membre du groupe à avoir terminé son service militaire, participerait au prochain relais de la flamme des Jeux olympiques de Paris 2024.