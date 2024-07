Cobra Kai : tout savoir sur la 6e et ultime saison de la série tirée des films «Karaté Kid»

Suite en série de «Karaté Kid», la saga de films culte née dans les années 1980, la série «Cobra Kai» revient cet été avec une saison 6 qui sera aussi sa dernière. Intrigue, casting, date de diffusion… Voici tout ce que nous en savons déjà.

Lancée plus de trente ans après «Karaté Kid», «Cobra Kai» a permis le grand retour à l'écran de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka), les deux ados ennemis de «Karaté Kid» (1984), désormais pères de famille.

A ses débuts diffusée de manière relativement confidentielle sur YouTube RED (un service qui n’existe plus aujourd’hui), la série était officiellement arrivée sur Netflix après deux saisons et a depuis gagné en popularité, devenant même un énorme succès dans le monde entier.

Cet été, soit deux ans après l’issue de sa saison 5 - un délais allongé en raison des grèves qui ont affecté Hollywood il y a quelques mois - la série qui sert de suite aux films «Karaté Kid» commencera à dévoiler ses derniers épisodes. Quand seront-ils diffusés et de quoi parleront-ils ? Voici ce que nous en savons pour l’heure.

Dernière saison

Dans une déclaration sur X, les showrunners de «Cobra Kai» ont exprimé leur profonde gratitude aux fans et ont promis une grande dernière saison pour clôturer l'histoire. «Lorsque Daniel LaRusso est arrivé dans la Vallée avec sa mère en 1984, il ne savait pas que sa vie était sur le point de changer à jamais. Il en a été de même pour trois jeunes enfants du New Jersey qui ne s'étaient pas encore rencontrés. Le parcours de Daniel, d'adolescent victime d'intimidation à héros opprimé, est devenu une partie indélébile de notre enfance et quelque chose que nous porterons toujours avec nous dans nos cœurs. Faire redécouvrir au monde l'univers de ‘Karate Kid’ a été pour nous un humble honneur. Réaliser ‘Cobra Kai’ nous a permis de rejoindre le même dojo sacré autrefois habité par le grand Robert Mark Kamen, John Avildsen, Jerry Weintraub et tous les incroyables membres du casting original. Cela nous a également permis de jouer les sensei, d'élargir les intrigues originales et de donner naissance à une nouvelle génération d'outsiders. Nous n'avons jamais pris cette opportunité pour acquise», ont-ils ajouté.

«Notre objectif du premier jour avec ‘Cobra Kai’ a toujours été de terminer la série selon nos propres conditions, en quittant la Vallée à l'époque et à l'endroit que nous avions toujours imaginés. C'est donc avec une immense fierté et une immense reconnaissance que nous sommes en mesure d'annoncer cet accomplissement. La saison 6 à venir marquera la conclusion de ‘Cobra Kai’. Même si ce jour est peut-être doux-amer pour le fandom, le Miyagiverse n'a jamais été aussi fort. Ce fandom est le MEILLEUR de la planète et nous espérons pouvoir raconter plus d'histoires de Karate Kid avec vous à l'avenir. Parce que comme nous le savons tous, Cobra Kai ne meurt jamais. En attendant, attachez-vous pour la PLUS GRANDE SAISON DE COBRA KAI À CE JOUR. Et faisons qu'aujourd'hui soit une célébration de tout ce qui s'est passé, ainsi que de tout ce qui reste à raconter. Nous ne pourrions pas le faire sans vous».

L’histoire

Netflix garde l'intrigue de la saison 6 en grande partie secrète, à l'exception de ce bref petit pitch : «Après l'élimination de Cobra Kai dans la Vallée, nos senseis et nos étudiants doivent décider s'ils participeront au Sekai Taikai, les championnats du monde de karaté, et comment.»

Pour le créateur Jon Hurwitz, «la saison 6 élargira l'univers de Karate Kid/Cobra Kai plus que les 5 premières saisons réunies». «La construction du monde a été vraiment exaltante. Je suis impatient que tout le monde puisse voir la diversité des scènes que nous avons filmées d'épisode en épisode. Nous allons découvrir tellement de nouveaux endroits dans le Miyagiverse», a-t-il promis.

Quel avenir pour Cobra Kai ?

Les tricheries de Terry Silver ayant été révélées à ses élèves, ils ont tous tourné le dos à leur sensei. L'avenir du Cobra Kai est désormais sérieusement remis en question, tout comme la place du dojo au sein du Sekai Taikai. Reste à déterminer à qui il appartient officiellement et qui va le reprendre en main…

Quel avenir pour Miyago-Do et Eagle Fang ?

Silver étant vaincu, Miyagi-Do et Eagle Fang devraient pouvoir revenir triomphalement, rouvrir leurs dojos et commencer à entraîner les étudiants pour le Sekai Takai. Reste à savoir qui représentera leurs dojos respectifs…

Qui au casting ?

Les héros des films, Ralph Macchio dans le rôle de Daniel LaRusso et William Zabka dans le rôle de Johnny Lawrence seront de retour, tout comme Martin Kove dans le rôle de John Kreese. Xolo Maridueña dans le rôle de Miguel Diaz, Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Liste Peyton (Tory Nichols), Tanner Buchanan (Robby Keene), Jacob Bertrand (Eli "Hawk" Moskowitz), Dallas Dupree Young (Kenny Payne) et Vanessa Rubio (Carmen Diaz), sont également annoncés.

Julie Pierce fera-t-elle une apparition ?

Presque tous les personnages importants des films originaux de «Karate Kid» sont revenus pour reprendre leurs rôles dans Cobra Kai. La seule omission jusqu'à présent est Julie Pierce, précédemment jouée par l'actrice oscarisée Hilary Swank. Les fans espèrent que l’actrice passera au moins une tête, pourquoi pas pour que son personnage vienne aider à former les étudiants de Miyagi Do pour le Sekai Takai.

Quand la saison 6 sera-t-elle diffusée ?

La sixième et dernière saison de «Cobra Kai» sera diffusée en trois parties tout au long de 2024 et 2025. La première partie sera diffusée sur Netflix le 18 juillet 2024. La deuxième partie arrivera quatre mois plus tard, avec une première diffusion le 28 novembre 2025. Elle se terminera avec un «grand final» dont la sortie est prévue en 2025.

L’un des créateurs de «Cobra Kai» a conseillé au public de traiter chaque sortie comme une mini-saison, en déclarant : «Mon conseil est d’arrêter de considérer la saison 6 comme une dernière saison et de la considérer plutôt comme 3 mini-saisons distinctes.» Quant à savoir s’il est préférable d’attendre pour binge-watcher les épisodes, il ne le recommande pas. «L’expérience a été conçue pour être appréciée en lot de 5 épisodes. Attendre la sortie des 15 épisodes n’améliorera pas votre expérience de visionnage», a-t-il assuré.

La saison 6 prépare-t-elle le prochain film «Karate Kid» ?

Un nouveau film «Karate Kid» sortira l'été prochain avec le casting du film original, et celui du remake de 2010 avec Jackie Chan. Ralph Macchio, star de Cobra Kai, jouera donc de nouveau Daniel LaRusso sur grand écran. Alors que Jon Hurwitz avait préalablement annoncé que le nouveau «Karate Kid», qui sortira dans les salles le 30 mai 2025, n’aurait pas de lien avec la série, il pourrait potentiellement faire allusion à certains événements de «Cobra Kai».