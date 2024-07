House of the Dragon : les œufs de dragon dans l'épisode 3 de la saison 2 sont-ils ceux de «Game of Thrones» ?

Le troisième épisode de la saison 2 de «House of the Dragon» voit Rhaenyra confier à Rhaena Targaryen la mission d’accompagner ses deux plus jeunes fils, Aegon et Viserys, dans la région du Val avec des œufs de dragon qui réapparaitront dans «Game of Thrones».

Plus qu’un simple clin d’œil. Un lien symbolique particulièrement fort entre «Game of Thrones» et «House of the Dragon» est apparu dans le troisième épisode de la saison 2, au moment où Rhaenyra décide de confier ses deux fils, Aegon et Viserys, ainsi que leurs deux jeunes dragons, Tyraxes et Stormcloud, à Rhaena pour les mettre à l’abri dans la région du Val. Et de prendre la direction de Pentos. La fille de Daemon Targaryen se voit également remettre quatre œufs de dragon.

Particulièrement contrariée par cette mission, Rhaena ne se doute pas un instant de l’importance capitale de son périple, puisque c’est parce qu’elle entreprend ce voyage que le marchand originaire de Pentos, Illyrio Mopatis, va se trouver en possession des trois œufs restants qu’il donnera à Daenerys Targaryen, et qui deviendront Drogon, Rhaegal, et Viserion. «Ce sont effectivement les œufs de Daenerys», a confirmé la réalisatrice de l’épisode, Geeta Vasant Patel, au site EW.com.

«Nous tous qui travaillons sur la série sommes tous des fans absolus de ‘Game of Thrones’, donc c’était une scène très excitante à tourner», poursuit-elle. À noter que l’histoire des œufs de Daenerys est différente dans les livres de George R.R. Martin, puisqu’ils se retrouvent à Essos bien avant la «Danse des dragons» - qui désigne la guerre civile qui se joue dans «House of the Dragon» - par l’intermédiaire d’Elissa Farman, une femme de la noblesse qui vole trois œufs de dragon à la princesse Rhaena (qui n’est pas la même personne que dans la série) après la fin houleuse de leur relation. Elle finit par les vendre à Braavos, avant que ceux-ci ne terminent leur périple dans les mains du marchand.