«La Chronique des Bridgerton» : Forbes provoque la colère des fans avec un article sur la «romance de poids mixtes» entre Nicola Coughlan et Luke Newton

Forbes a suscité une vive controverse en ligne avec un article évoquant la «romance de poids mixtes» des deux personnages principaux de la 3e saison de la série «La chronique de Bridgerton», insinuant que le public n'est pas encore prêt à voir des personnes de morphologies différentes en couple à l'écran.

The King of Queens ran for nine seasons so wtf even is this nonsense pic.twitter.com/d4dQDDkudo — Rev. Dr. Boudyka (@bdk1521) July 1, 2024

Intitulé «Bridgerton : sommes-nous prêts pour une romance mixte à l'écran ?», l'article, écrit par Virgie Tovar, une «éminente spécialiste des préjugés liés au poids», a affirmé que «la romance de poids mixtes» entre Penelope Featherington, interprétée par Nicola Coughlan, et Colin Bridgerton, incarné par Luke Newton, «défie les conventions de l'intrigue romanesque», car la comédienne est «plus large» que son partenaire.

L'expression a suscité la colère des internautes, qui se sont rendus en masse sur X (anciennement Twitter) pour critiquer la publication, à l'instar d'un utilisateur déclarant : «Les femmes grosses sont vraiment détestées par la société à un niveau moléculaire, parce que c'est quoi une relation de poids mixte ?», ou un autre écrivant «Les gens peuvent-ils arrêter de parler du corps de cette femme ?»

Nicola Coughlan en pâture aux grossophobes

D'autres ont souligné que ce type de romance fictive ne semble attirer l'attention que lorsque la femme ne semble pas rentrer dans la «norme de la société». Peter et Lois Griffin dans «Family Guy», Homer et Marge Simpson issus des «Simpson» ou encore Fred et Wilma Flintstone dans «Les Pierrafeu» figurent parmi les exemples cités par les utilisateurs pour souligner l'hypocrisie de l'article.

«Je trouve intéressant qu'il y ait d'innombrables couples fictifs au cinéma et à la télévision où l'homme pèse plus que la femme, mais les gens n'ont pas commencé à écrire des articles sur ce qu'est une «romance de poids mixte» jusqu'à ce que ce soit l'inverse», a commenté un internaute, tandis qu'un autre a ajouté : «C'est drôle. Cela fait longtemps que l'on voit à l'écran des relations de poids mixtes. Ce n'est un problème que lorsque la femme est lourde».

And that's why #NicolaCoughlan will always be the diamond, no matter the season. pic.twitter.com/9Rdh4z179M — People (@people) June 13, 2024

Star de la saison 3 de «La chronique des Bridgerton», Nicola Coughlan a dû faire face ces dernières semaines à des remarques grossophobes depuis la diffusion du feuilleton sur Netflix. La vidéo d’une conférence de presse mi-juin, devenue virale, montre une journaliste lui demandant : «Ça a dû vous demander beaucoup de courage d’apparaître nue à l’écran avec votre morphologie ?»

L'actrice de 37 ans a alors répondu avec humour et assurance : «Vous savez, c’est dur parce que je pense que les femmes avec ma morphologie, les femmes avec des seins parfaits, nous n’avons pas l’occasion de nous voir souvent à l’écran et je suis très fière de faire partie du club des seins parfaits. J’espère que vous aimez les voir !»