Maya Hawke donne des nouvelles de la saison 5 de «Stranger Things» : «nous tournons, en gros, huit films»

L’actrice Maya Hawke donne des nouvelles de la très attendue saison 5 de «Stranger Things», confirmant notamment que les épisodes à venir seront chacun d'une longueur équivalente à un long-métrage.

Encore un peu de patience. Alors que la saison 4 a été diffusée en 2022, les fans de «Stranger Things» n'en peuvent plus d'attendre la cinquième et dernière saison de leur série favorite.

L’actrice Maya Hawke leur a donné quelques indications quant au tournage en cours, lors de son passage dans le podcast Podcrushed. Elle a notamment confirmé qu'il y avait bien huit épisodes de prévus, des épisodes dont la durée sera équivalente à celle d'un long-métrage, a-t-elle dit. «Nous faisons, en gros, huit films. Les épisodes sont très longs.», a-t-elle confié.

Maya Hake, 25 ans, qui incarne Robin dans la série, a ajouté que le tournage, qui a commencé en janvier dernier, nécessiterait encore le reste de l'année. «Ils (les créateurs Latt et Ross Duffer, ndlr) sont très intenses et sérieux quant à la qualité de l'écriture, et donc cela prend beaucoup de temps pour écrire chaque saison et beaucoup de temps pour les tourner», a-t-elle expliqué.

L'exigence des showrunners n'est pas la seule raison pour laquelle l'ultime saison de la série de science-fiction se fait beaucoup attendre. Pour mémoire, la production de la saison 4 avait été interrompue en mars 2020 en raison de la pandémie, et la saison 5 repoussée en raison de la grève des scénaristes et des acteurs en 2023.