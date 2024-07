Nathalie Portman et Gad Elmaleh aperçus ensemble à la sortie d'un restaurant parisien

Le vendredi 28 juin, Natalie Portman et Gad Elmaleh ont été photographiés côte à côte en sortant du restaurant Costes à Paris. Ils auraient quitté leur table vers 2 heures du matin, avant de commander un Uber.

Paris, la ville de l'amour, a encore une fois servi de toile de fond à une rencontre intrigante. Hier soir, l'actrice hollywoodienne Natalie Portman et l'humoriste français Gad Elmaleh ont été aperçus ensemble à la sortie d'un restaurant chic de la capitale française après «un dîner tardif», selon l'agence Backgrid USA.

Natalie Portman, vêtue d'une robe rouge en taffetas signée Jacquemus, a été aperçue sur des photos publiées par l'agence alors qu'elle tentait de dissimuler son visage en montant dans un véhicule. À ses côtés, l'humoriste, portant une casquette ainsi qu'un blouson de cuir, un pull et un jean, l'accompagne et s'assied à côté d'elle sur la banquette arrière.

June 28: Natalie Portman and French actor Gad Elmaleh enjoyed a late-night dinner at Costes in Paris. pic.twitter.com/owbdNMqWCL — Natalie Portman Updates (@nportmanonline) July 2, 2024

La rencontre entre Natalie Portman et Gad Elmaleh a immédiatement soulevé des questions. S'agit-il simplement d'une sortie amicale, d'une potentielle collaboration professionnelle, ou de quelque chose de plus ? Les deux artistes ont des parcours et des cercles sociaux très différents, ce qui rend leur réunion d'autant plus intéressante.

D'ailleurs, l'actrice a récemment mis un terme à une relation de longue durée avec Benjamin Millepied, leur divorce ayant été finalisé en février après quatorze ans ensemble (de 2009 à 2023).

Natalie Portman, qui parle couramment le français, a souvent exprimé son amour pour Paris. Elle y a passé beaucoup de temps, notamment lors du tournage de «Paris, je t'aime». Gad Elmaleh, quant à lui, est un habitué des scènes parisiennes et y réside fréquemment. Leur amour partagé pour la ville pourrait être un simple point de rencontre pour une soirée agréable.