«Daredevil : Born again» : un responsable de Marvel promet un terrible face-à-face entre Matt Murdock et Wilson Fisk

Invité de The Official Marvel Podcast, Brad Winderbaum, un des responsables de Marvel Studios, a annoncé que la série «Daredevil : Born again» sera le théâtre d’un affrontement sans pitié entre Matt Murdock et Wilson Fisk, au-delà de la simple confrontation physique.

La guerre totale. Attendue en mars 2025 sur Disney+, «Daredevil : Born again» verra Matt Murdock et Wilson Fisk s’opposer dans une confrontation qui exigera de leur part une force physique et mental hors du commun. C’est ce que vient d’annoncer Brad Winderbaum, un des responsables de Marvel Studios, au micro de The Official Marvel Podcast, assurant que les personnages incarnés respectivement par Charlie Cox et Vincent D’Onofrio se feront face aussi bien physiquement que sur le terrain des idées.

«La série est incroyable. C’est un peu similaire à X-Men ’97 parce qu’on revient à des choses que les fans adorent, tout en prenant une nouvelle direction. Ces personnages ont gagné en maturité. L’univers est différent de ce qu’il a été. Les choses ont changé. La société a changé», prévient-il. «Matt et Wilson vont se percuter d’une manière jamais vue auparavant. Cela ne suffit plus de vouloir essayer de tuer l’autre, il y a toute une dimension politique qui rentre en considération désormais», poursuit-il.

En développement depuis plusieurs mois, «Daredevil : Born again» a enregistré un retard significatif dans sa production après la décision de Disney+ de reprendre la totalité du scénario rédigé par Chris Ord et Matt Corman, en septembre dernier, pour le confier à une nouvelle équipe. Cette nouvelle version pourra compter sur la présence de Deborah Ann Woll et Elden Henson, qui reprendront les rôles de Karen Page et Foggy Nelson, dans le reboot de la fiction (ce qui n’était pas le cas au départ), après avoir participé aux trois saisons diffusées sur Netflix entre 2015 et 2018. Jon Bernthal retrouvera le rôle du Punisher.