K-pop : la chanteuse de Blackpink Kim Jennie est la première artiste sud-coréenne à dépasser un milliard d'écoutes sur Spotify pour un titre en solo

Kim Jennie, membre du quatuor sud-coréen Blackpink, a rejoint le club des artistes milliardaires sur Spotify, avec le titre «One of the Girls», sorti en 2023.

Historique. Alors qu'elle rencontre un grand succès avec son groupe de K-pop Blackpink, Kim Jennie est entrée dans l'histoire de Spotify en devenant la première artiste solo sud-coréenne à avoir une chanson dépassant le milliard d'écoutes sur la plate-forme de streaming, avec le titre «One of the Girls».

Jennie becomes the first Korean female soloist in history to have a song surpass 1 BILLION streams on Spotify. pic.twitter.com/aDpGybbllz

— Pop Base (@PopBase) July 3, 2024