«Terminator Zero» : la série animée dérivée de la franchise culte «Terminator» a dévoilé sa première affiche

La série animée de la franchise «Terminator», intitulée «Terminator Zero», a dévoilé sa première affiche en prévision de sa diffusion le 29 août.

Encore un peu de patience. La première affiche de «Terminator Zero», la série télévisée d'animation de huit épisodes centrée sur de nouveaux personnages de l'univers «Terminator», a été révélée sur les réseaux sociaux.

Judgement Day comes early—get your sneak peek at the NEW series on 7/5 at Anime Expo & don't miss TERMINATOR ZERO premiering on August 29th, only on Netflix. pic.twitter.com/uAbogehKCI

