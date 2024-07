Victoria et David Beckham ressortent leurs tenues de mariage 25 ans après et prennent la pose sur les réseaux

Victoria et David Beckham célèbrent ce jeudi 4 juillet leurs 25 ans de mariage et pour l’occasion prennent la pose dans leurs emblématiques tenues de noces violettes.

Ils ont rejoué la scène. Il y a 25 ans, Victoria et David Beckham se sont dit «oui», en Irlande dans des costumes qui ne sont passés inaperçus à l’époque : robe violette pour Madame et costume associé pour Monsieur.

Un quart de siècle plus tard, le couple le plus solide de la planète people s’en amuse. Pour l'occasion, l’ex-Spice girl et l’ancien footballeur renfilent leurs emblématiques tenues de mariage, le temps d’un cliché partagé sur les réseaux.

«Regardez ce qu'on a trouvé...», a ainsi légendé Victoria en commentaire d’une photographie montrant le couple poser tout en violet sur deux trônes résolument kitsch.

Un clin d’œil plein d’humour, à l'image du couple, qui a notamment fait réagir la mère de David Beckham. «25 ans, incroyable et vous êtes toujours magnifiques tous les deux», a posté cette dernière.

Aujourd'hui parents de quatre enfants, David, 49 ans, et Victoria, 50 ans, se sont rencontré en 1997 à l'issue d'un match de Manchester, avant de se marier deux ans plus tard, le 4 juillet 1999.