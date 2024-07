Lisa : la chanteuse de Blackpink sera une des têtes d'affiche du festival Global Citizen 2024

Après la sortie de son nouveau single «Rockstar», Lisa, membre du quatuor sud-coréen Blackpink, s'apprête à faire ses débuts en solo sur la scène du festival Global Citizen 2024 le samedi 28 septembre, à New York.

Une carrière solo prometteuse. Tandis que Blackpink a conclu sa dernière tournée mondiale en septembre dernier, Lisa sera la tête d'affiche du festival de musique Global Citizen, aux côtés de Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll et Rauw Alejandro, a annoncé l'organisation ce mardi 9 juillet.

New #GlobalCitizenFestival headliner just dropped The global ‘Rockstar’ herself, LISA of BLACKPINK is joining us on Sept. 28 in Central Park! Click the link to get your tickets, and if you’re as excited as we are, drop a comment below https://t.co/IfVHyvM0SS @wearelloud pic.twitter.com/n9u0TXlcU6 — Global Citizen (@GlblCtzn) July 9, 2024

«Lisa n'est pas seulement une artiste incroyable, mais aussi une puissante défenseure, qui utilise sa voix et sa plateforme pour faire avancer l'action sur certains des défis les plus urgents auxquels notre monde est confronté. Nous avons hâte d'accueillir Lisa, et bien sûr Lilies et Blinks, à Central Park en septembre», a déclaré Katie Hill, vice-présidente principale et responsable de la musique, du divertissement et des relations avec les artistes de Global Citizen, dans un communiqué.

Cet événement marquera la première performance solo de la rappeuse dans un festival, après que Blackpink est devenu le premier groupe de K-pop à être tête d'affiche du festival Coachella en 2023.

Une cause importante derrière l'évènement festif

Son dernier single solo «Rockstar» est le premier issu du partenariat entre sa nouvelle société LLOUD, décrite comme une «plateforme pour présenter (sa) vision de la musique et du divertissement» et la maison de disques RCA Records en avril dernier, après la rupture du contrat du girls band avec YG Entertainment. Une collaboration qui permet à Lisa de sortir de nouveaux morceaux tout en conservant la propriété exclusive de tous ses enregistrements.

if lisa's rockstar sampled tokyo drift pic.twitter.com/4DrjNgAFlI — freddie (@jentiecult) June 28, 2024

En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se terminera quelques jours avant le concert, le Global Citizen Festival «plaidera pour l'équité de tous les peuples, appelant les gouvernements, les philanthropes et le secteur privé à garantir que les besoins fondamentaux des communautés marginalisées du monde soient satisfaits, notamment les vaccinations et des systèmes de santé solides, une éducation de qualité et une alimentation nutritive», selon un communiqué.

Hugh Jackman animera la prochaine édition du festival organisé par Global Citizen, la plus grande organisation internationale de défense des droits de l'homme, dont l'objectif est de mettre un terme à l'extrême pauvreté. Ce concert, qui rassemblera de nombreuses célébrités, se tiendra le 28 septembre au Central Park Great Lawn à New York, aux États-Unis.