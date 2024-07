«Grey's Anatomy» : Ellen Pompeo sera de retour dans de nouveaux épisodes

Ellen Pompeo qui incarne Meredith Grey dans «Grey’s Anatomy» sera de retour à l'écran dans la saison 21 assure THR.

Ellen Pompeo, qui incarne le Dr Meredith Grey depuis le lancement de la série ABC produite par Shonda Rhimes en 2005, continuera son rôle de narratrice principale de la série et sera même de retour à l'écran dans de nouveaux épisodes de la saison 21 de «Grey's Anatomy».

Les téléspectateurs la verront dans au moins sept épisodes de la prochaine saison de la série médicale, a fait savoir ce mardi The Hollywood Reporter. Pour mémoire, l'actrice était apparue dans huit épisodes de la saison 19 contre seulement quatre de la saison 20. Si cette dernière saison avait été raccourcie en raison des grèves des scénaristes et des acteurs en 2023, cette baisse de participation de l'actrice était aussi imputée à une certaine lassitude de sa part.

Au bout du 400e épisode, elle avait elle-même laissé entendre fin 2022, au grand dam des fans, qu'elle ne jouerait désormais plus (ou presque plus) dans la série. Attention spoilers. Dans le dernier épisode en date, son personnage de chirurgienne s'apprête d'ailleurs à quitter ses collègues du Grey Sloan Memorial de Seattle pour vivre de nouveaux défis professionnels à Boston. «Ce n’est pas la première fois que vous connaissez un tel choc… Vous savez que la série va continuer et je serai certainement de retour pour une visite (de temps en temps)», avait-elle d'ailleurs déjà promis lors de son (désormais faux) départ.

Interrogée dans The Drew Barrymore Show sur les raisons de ce «départ», sa réponse avait pourtant été sans détour : «Ecoutez, la série a été incroyable pour moi et j'ai beaucoup aimé cette expérience mais j'ai besoin de voir autre chose». «J'ai 53 ans. Mon cerveau est comme des œufs brouillés. Je dois faire quelque chose de nouveau ou je vais littéralement me transformer… (...) Je veux dire, 19 ans (à travailler sur cette série, ndlr), c'est plus longtemps que les gens ne gardent leurs enfants à la maison. Les gens gardent leurs enfants chez eux jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans et ensuite ils les envoient à l'université... Donc c'est comme si j'allais partir à l'université.», avait-elle expliqué.

En 2021 déjà, dans les colonnes d'Insider, l'actrice avait même déclaré vouloir «convaincre tout le monde que la série devait se terminer». «J'ai l'impression d'être la super naïve qui passe son temps à dire : 'Mais quelle histoire allons-nous raconter ?'. Et tout le monde est là : 'On s'en fout, Ellen ! Ça fait des tas de dollars'».

THR rappelle qu’Ellen Pompeo avait dernièrement réduit ses apparitions dans «Grey's Anatomy» aussi pour produire et jouer dans une série limitée pour Hulu en 2022. Cette série - intitulée «Natalia» et inspirée de l'histoire vraie de Natalia Grace - terminera son tournage avant le début de la production de la saison 21 de «Grey's Anatomy», laissant ainsi plus de temps à l’actrice pour apparaître dans les nouveaux épisodes.