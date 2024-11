Elon Musk : qui est Shivon Zilis, sa compagne ?

Discrète, Shivon Zilis n'est autre que la directrice de Neuralink, société d'Elon Musk, dont elle partage le quotidien. Si personne n'est capable de dire depuis quand le duo est amoureux, la trentenaire est sans conteste l'une des personnes les plus influentes de la Silicon Valley.

Un génie de l'intelligence artificielle. Née en Ontario, Shivon Zilis, Canadienne de 36 ans, fait partie des têtes d'affiche de la Silicon Valley. Elle dirige Neuralink, une société spécialisée dans les implants neuronaux fondée par Elon Musk, milliardaire qui pourrait être nommé par Donald Trump, ministre de «l’efficacité gouvernementale» et dont elle partage la vie depuis une date restée mystérieuse à ce jour.

Originaire de Markham, Shivon Zilis est sortie de l'Université de Yale en 2008 avec un diplôme en économie et en philosophie. Elle y a notamment été gardienne de but pour l'équipe féminine de hockey sur glace.

Après avoir commencé sa carrière chez IBM -où elle est restée trois ans-, elle a rejoint le fonds de capital-risque de Bloomberg Beta en tant que membre fondateur avec un intérêt accru pour les investissements en intelligence artificielle. Elle a été nommée dans la liste Forbes des 30 moins de 30 ans en 2015, dans la catégorie capital-risque. Elle est également répertoriée comme administrateur, conseillère ou membre du conseil d'administration de plusieurs autres sociétés d'intelligence artificielle.

La jeune femme aurait rencontré Elon Musk grâce à son travail chez OpenAI, une organisation à but non lucratif d'intelligence artificielle qu'il a cofondée, selon le magazine Insider. Shivon Zilis a également travaillé pour la société de voitures électriques de son compagnon, Tesla, où elle a servi pendant deux ans aux côtés des équipes de pilotage automatique et de conception de puces. Elle travaille chez Neuralink depuis 2017.

Parents de trois enfants

Toujours selon Insider, Shivon Zilis a vécu à San Francisco avant d'emménager dans un manoir à Austin, au Texas. La maison est évaluée à plus de 4 millions de dollars sur la plate-forme immobilière Zillow. Zilis et Musk auraient tous deux indiqué le manoir d'Austin comme adresse de leur domicile dans les dossiers judiciaires. Cette année, le richissime Sud-Africain aurait acquis un «complexe secret» pour 35 millions de dollars (environ 32 millions d’euros), selon le New York Times.

C'est également dans la ville texanne que Shivon Zilis et Elon Musk ont accueilli des jumeaux en novembre 2021. A l'époque, les parents avaient demandé à un tribunal local de changer les noms des nouveau-nés, afin qu'ils «aient le nom de famille de leur père et contiennent le nom de famille de leur mère comme partie de leur deuxième prénom.»

Elon Musk had secret twins last year with one of his top executives, Business Insider reports.https://t.co/8TCSw9mhZj — Ben Collins (@oneunderscore__) July 6, 2022

Les jumeaux seraient donc nés quelques semaines avant le second enfant d'Elon Musk et de la musicienne Grimes (via une mère porteuse), qui a vu quant à lui le jour en décembre. Depuis, Shivon Zilis a donné naissance en 2024 à un troisième enfant selon les informations de Bloomberg.