«Kerviel : un trader, 50 milliards» : Jérôme Kiervel au premier plan dans la bande-annonce de la série documentaire

La série documentaire «Kerviel : un trader, 50 milliards» reviendra sur une des affaires financières les plus retentissantes de ces dernières années qui, en janvier 2008, voyait la Société Générale annoncer une perte de 4,9 milliards d’euros des mains d’un seul homme : Jérôme Kiervel.

Un scandale financier et politique majeur. Déclinée en quatre épisodes, la série documentaire «Kerviel : un trader, 50 milliards» – attendue sur MAX à partir du 29 novembre et dont la bande-annonce vient d’être publiée – propose aux téléspectateurs de se replonger dans une des affaires financières les plus marquantes des années 2000, au moment où le monde traverse une crise économique sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le 24 janvier 2008, l’une des principales banques françaises, la Société Générale, annonce une perte colossale de 4,9 milliards de dollars. Très vite, les agissements d’un trader inconnu du grand public, Jérôme Kiervel, sont présentés comme étant à l’origine du problème. Une question se pose alors à l’ensemble des observateurs : comment un seul homme a été en mesure d’engager 50 milliards d’euros sur les marchés, au point de déstabiliser profondément la Société Générale, et de menacer l’équilibre financier mondial ?

Réalisée par Fred Garson, produite par Jean-Luc Millan et Jean-Louis Perez pour Grand Angle Productions, «Kerviel : un trader, 50 milliards» tend son micro aux principaux acteurs de cette crise, à commencer par Jérôme Kiervel lui-même, mais aussi plusieurs anciens employés et dirigeants de la Société Générale, ainsi que des personnalités judiciaires et politiques afin de donner la vision la plus large possible d’une affaire bien plus complexe qu’il n'y paraît.