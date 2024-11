Le palais de Buckingham partage un nouveau portrait rassurant de Charles III pour son anniversaire

Le palais de Buckingham célèbre l’anniversaire du roi Charles III ce jeudi 14 novembre et dévoile un nouveau portrait rassurant du monarque, qui suit toujours un traitement contre le cancer.

Happy birthday. Alors que le roi Charles III fête, ce jeudi 14 novembre, son 76e anniversaire, le palais de Buckingham a célébré comme le veut la tradition ce moment.

«Nous souhaitons aujourd'hui un très joyeux anniversaire, à Sa Majesté le Roi», a publié le palais sur son compte officiel dévoilant un nouveau portrait rassurant du roi.

Sur ce cliché, Charles III apparaît en costume bleu, esquissant un sourire, une main dans la poche. Une photographie symbolique qui donne à voir le visage d’un monarque serein alors qu’il fait face à la maladie.

Wishing His Majesty The King a very Happy Birthday today. pic.twitter.com/Nq7npnaXqa

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 14, 2024