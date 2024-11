Parade de Noël à Disneyland Paris : jusqu'à 24 euros pour obtenir les meilleures places, la nouvelle règle du parc crée la polémique

Depuis le 9 novembre et jusqu’au 5 janvier 2025, Disneyland Paris a opté pour des espaces dits «VIP» pour assister à la parade de Noël. En plus du prix du billet d’entrée, les visiteurs désireux d’avoir les meilleures places pour le défilé devront débourser entre 21 et 24 euros.

La magie devient de plus en plus chère du côté de Marne-la-Vallée. Comme tous les ans pour les fêtes de fin d’année, le parc Disneyland Paris propose, jusqu’au 5 janvier 2025, une parade spéciale avec tous ses personnages emblématiques. L’hiver 2024 ne déroge pas à la règle, mais désormais, certains points de vue deviennent payants, en plus du billet d’entrée (jusqu’à 130 euros l’entrée pour les deux parcs).

En effet, depuis le 9 novembre, jour du début de la magie de Noël chez Disney, deux espaces dits «VIP» pour assister à la parade aux meilleures places sont accessibles au prix de 21 euros la journée et 24 euros le soir… par personne. L’idée du parc est d’éviter aux visiteurs qui le veulent d’attendre des heures durant avant le début de la parade, pour être sûrs d’être bien placés et de ne rien rater.

This whole section in front of the 2 stages closest to the Castle is now the reserved area for Mickey’s Dazzling Christmas Parade #disneylandparis #disneychristmas pic.twitter.com/IBhNWsb3gS — PixieDust.be (@Pixiedust_be) November 9, 2024

En dehors de ces zones réservées, les visiteurs ont le libre choix de se placer où bon leur semble pour assister à «Mickey et sa parade étincelante de Noël». Néanmoins, ces nouveaux prix ne manquent pas d’agiter la toile.

«La magie est finie depuis bien longtemps»

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui déplorent cette nouvelle règle. «On paie pour respirer quand on va là-bas. De pire en pire», peut-on lire sur Facebook. Ou encore : «Honteux ! C'est vraiment le parc à Picsou !» Du côté de X (ex-Twitter), l’heure est à la colère face à la magie qui devient un peu plus payante chaque jour : «La magie de Disney est finie depuis bien longtemps. Walt [Disney] doit se retourner dans sa tombe en voyant cela», écrit un internaute. «Vous êtes là pour faire rêver, laissez les gens rêver lors de la parade, quitte à augmenter de 2 euros le billet d’entrée plutôt que 20 euros sur la parade privatisée», s’exprime un autre.

De son côté, Disneyland Paris, voyant la polémique gonfler, s’est justifié au travers d’un communiqué de presse : «Elle constitue une option supplémentaire pour les visiteurs souhaitant personnaliser davantage leur expérience au sein de la destination. La parade reste accessible librement avec votre billet d’entrée pour le parc Disneyland. Le tarif est à partir de 21 euros par personne (pas de réduction disponible)». Reste à voir si cette nouvelle règle perdurera au-delà de la saison hivernale, ou si les dirigeants feront marche arrière.