Le créateur de Game of Thrones, George R. R. Martin, évoque un nouveau projet avec Maisie Williams, l'interprète d'Arya Stark dans la célèbre série

Maisie Williams, qui a incarné Arya Stark, pourrait jouer un rôle dans le prochain projet du créateur de «Games of Thrones», George R. R. Martin, comme il l'a suggéré sur son blog, «Not a Blog».

Un nouveau succès en préparation ? Dans un article publié mercredi 13 novembre, l'auteur à succès a résumé son dernier voyage à Londres (Angleterre). Il a évoqué les personnes qu'il y a rencontrées, dont Maisie Williams. «Nous avons aussi rencontré Maisie Williams pour manger une pizza et des pâtes, et nous avons parlé de… eh bien, non, mieux vaut ne pas aborder ce sujet, je ne veux pas porter la poisse. Mais ça pourrait être tellement amusant», a-t-il écrit à la fin du papier.

L'écrivain à succès n'ayant pas fourni plus d'informations, il est difficile de savoir si le futur projet est lié à l'univers de «Game of Thrones», ou sera totalement différent. Depuis la fin de la série en 2019, plusieurs séries dérivées sont en préparation, à l'instar de «House of the Dragon», qui en est à sa troisième saison, le préquel «A Knight of the Seven Kingdoms» prévu pour l'année prochaine, ainsi qu'un film inspiré en préparation chez Warner Bros.

Quid de Jon Snow ?

HBO développe également une série centrée sur le personnage d'Aegon le conquérant, premier roi des Sept Couronnes de la dynastie des Targaryen et forgeur du Trône de fer, ainsi que l'un des plus ambitieux spin-off de «Game of Thrones» en cours de développement : «10 000 Ships». La série racontera l'histoire de la princesse Nymeria, 1000 ans avant les événements de la série originale. Cependant, la chaîne ne semble pas avoir validé le projet.

En revanche, le projet d'une suite centrée sur le personnage de Jon Snow a été abandonné, comme l'a révélé son interprète Kit Harington, en avril dans une interview avec Screen Rant.