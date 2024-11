Sophie Turner sera Lara Croft dans la prochaine série «Tomb Raider»

Sophie Turner aurait obtenu le rôle principal dans la prochaine série télévisée «Tomb Raider», signée par Phoebe Waller-Bridge.

Sophie Turner est sur le point de devenir la tête d'affiche de la prochaine série télévisée «Tomb Raider», ont confirmé ce jeudi des sources auprès de Variety.

L’accord ne serait pas encore tout à fait finalisé, mais tout porte à croire qu’elle sera bien l’actrice principale de la série qu’écrit et produit actuellement Phoebe Waller-Bridge pour Prime Video.

