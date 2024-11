«Pas d'iPhone, de télévision, d'ordinateur, de cinéma ou même de musique» : la youtubeuse Léna Situations annonce avoir passé un mois sans écran

La youtubeuse et influenceuse Léna Situations aux 5 millions d’abonnés sur Instagram, a annoncé ce samedi soir avoir passé un mois entier sans écran.

«Pas d’iPhone, de télévision, d’ordinateur, de cinéma ou même de musique». Léna Situations, youtubeuse et influenceuse française qui cumule des millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux, vient d’annoncer sur son compte Instagram avoir passé un mois entier sans écran.

«Je viens de faire un mois sans aucun écran, pas d’iPhone, de télévision, d’ordinateur, de cinéma ou même de musique», a expliqué la jeune femme de 26 ans. Dans sa publication, elle explique avoir vécu une «expérience» pleine d'«émotions différentes en retirant simplement quelques objets» de son quotidien.

L’influenceuse a ajouté avoir pu apprécier sa «vie sans distraction digitale», et a évoqué un mois «surprenant, rempli d’ennui et d’inspiration et de belles surprises».

Elle a au passage annoncé retourner à sa vie digitale afin de monter la vidéo qu’elle a pu filmer pendant ce mois entier sans écran. Elle publiera cette vidéo sur sa chaîne youtube lundi prochain.