Voici les 5 séries à ne pas manquer au mois de décembre

À l’heure des plates-formes de streaming toutes puissantes, il est difficile de se maintenir à jour au gré des lancements incessants de nouvelles séries ou de leurs suites. Voici les 5 fictions à ne manquer sous aucun prétexte en décembre.

Star Wars : The Skeleton Crew – 4 décembre

«Skeleton Crew» verra Jude Law rejoindre la galaxie Star Wars dans cette série attendue sur Disney+. Le comédien britannique de 51 ans incarnera Jod Na Nawood, un Jedi vivant au ban de la société. Son destin va se retrouver mêlé à celui d’un groupe d’enfants qui, alors qu’ils mènent une existence paisible, vont voir leur existence bouleversée par la découverte d’un temple Jedi abandonné perdu dans la forêt, où reposent des secrets qui intéressent des individus mal intentionnés.

Ensemble, ils vont s’engager dans une aventure bien plus grande qu’ils n’auraient pu l'imaginer. À noter que la série se déroule avant les événements de la série «Ahsoka», et après ceux du film «Le Retour du Jedi». Ce sont Daniel Kwan et Daniel Scheinert, les réalisateurs de «Everything Everywhere All At Once», film multirécompensé lors des Oscars 2023, qui sont en charge de la mise en scène.

Creature Commandos – 5 décembre

C’est sur MAX que les téléspectateurs vont découvrir les sept épisodes de cette série animée qui restera à jamais la première production de DC Studios sous la supervision de James Gunn, en charge de lancer le premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres).

L’histoire suit les événements de «The Suicide Squad» et de la série spin-off «Peacemaker», et suivra les missions clandestines d’une équipe de prisonniers monstrueux issus de l’univers DC Comics constituée par Amanda Waller, et placée sous les ordres de John Economos. Viola Davis, David Harbour, Sean Gunn, Frank Grillo, Zoe Chao, Indira Warma complètent le casting.

Derrière la façade – 12 décembre

Attendue sur Netflix, «Derrière la façade» - créée par Liz Feldman, la créatrice de «Dead to me» - permet de retrouver Lisa Kudrow (Friends) dans une comédie à faire grincer les dents. Elle y incarne Lydia, une femme qui, avec son mari Paul, vient de mettre en vente sa magnifique villa de style espagnol des années 1920, dans un quartier très prisé de Los Angeles.

Trois familles sautent sur l’opportunité, et se persuadent que cette demeure sera la solution à tous leurs problèmes. Elles rivalisent entre elles pour garantir leur achat. Pour Lydia et Paul, cette maison cache des secrets de famille qu’ils vont être contraints d’affronter pour se libérer de leur passé. Non sans créer des dommages collatéraux. Avec également Ray Romano, Linda Cardellini, O-T Fagbenle, Abbi Jacobson, et Denis Leary.

Dexter : Original Sin – 13 décembre

La série «Dexter : Original Sin», lancée sur la chaîne américaine Showtime – et prochainement sur CANAL+ – servira de préquel à la fiction originale avec Michael C. Hall, en suivant la jeunesse de Dexter au moment où son père adoptif, l’inspecteur Harry Morgan, entreprend de lui apprendre le «Code», une série de règles à respecter afin qu’il puisse assouvir ses pulsions meurtrières sans se faire prendre par la police.

Les téléspectateurs vont découvrir Patrick Gibson dans la peau du personnage principal. C’est Christian Slater qui jouera le rôle d’Harry Morgan. La comédienne Molly Brown incarnera Debra Morgan, la sœur de Dexter incarnée par Jennifer Carpenter dans la série originale. James Martinez sera Angel Batista, tandis qu’Alex Shimizu sera Vince Mazuka. Christina Milian, la compagne du chanteur M. Pokora, incarnera Maria LaGuerta. À noter que Michael C. Hall assurera la voix-off dans la version originale. Sarah Michelle Gellar et Patrick Dempsey complètent le casting.

Squid Game, saison 2 – 26 décembre

Trois ans après le raz-de-marée de la saison 1 sur Netflix, «Squid Game» fera son retour pendant les fêtes de fin d’année avec un deuxième chapitre qui verra le personnage de Gi-hun, incarné par Lee Jung-jae, de retour dans le jeu mortel dont il a été le seul à réchapper.

Hwang Dong-hyuk, le créateur de la série, a confirmé que la saison 2 sera centrée sur la quête de vengeance de Gi-hun, et que son face-à-face avec le Front Man promet d’être terrible, avec une conclusion définitive de l’histoire prévue dans une saison 3 attendue à la fin de l’année 2025.