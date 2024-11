Jennifer Lawrence dévoile son baby bump à la première du documentaire «Bread & Roses»

Après l’annonce de sa seconde grossesse en octobre dernier, Jennifer Lawrence a assisté à la première du documentaire «Bread & Roses», à Los Angeles, dévoilant en toute discrétion son ventre arrondi.

Enceinte de son deuxième enfant avec son mari Cooke Maroney, l’actrice Jennifer Lawrence a dévoilé son baby bump - visible malgré une longue robe noire ample signée Christian Lacroix - à l’occasion de la première du documentaire consacrée aux femmes afghanes, «Bread & Roses», qui s’est tenue à Los Angeles le 15 novembre.

La star d’Hunger Games, 34 ans, co-produit ce documentaire de la réalisatrice Sarah Mani, qui témoigne des conditions de vie tragiques des Afghanes depuis le retour au pouvoir des talibans, en 2021.

Elle était notamment accompagnée de la militante pakistanaise Malala Yousafzai, Prix Nobel de la Paix, en 2014.

