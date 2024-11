«Dune : Prophecy» : qui est Desmond Hart, le mystérieux personnage incarné par Travis Fimmel dans la série ? (SPOILERS)

Le premier épisode de «Dune : Prophecy» a permis de découvrir le personnage de Desmond Hart, un personnage incarné par Travis Fimmel, aux pouvoirs mystérieux, qui a la particularité de ne pas exister dans la saga littéraire. Voici ce que l’on sait à son sujet.

Une entrée fracassante. Adaptation du roman «La Communauté des sœurs», écrit par Kevin J. Anderson et Brian Herbert, le fils de Frank Herbert, inscrit dans le sous-cycle littéraire «Dune, les origines», la série «Dune : Prophecy» revient 10.000 ans avant la naissance de Paul Atréides, sur la genèse de la puissante communauté connue sous le nom de Bene Gesserit et de son influence croissante au sein de l’Imperium. Le premier épisode a permis de découvrir Emily Watson dans le rôle de Valya Harkonnen, la Mère Supérieure, mais aussi Travis Fimmel dans celui de Desmond Hart, un personnage mystérieux qui n’existe pas dans les livres.

Un puissant pouvoir

Il est présenté dans la série comme «un ancien soldat au passé énigmatique qui cherche à gagner la confiance de l’Empereur Javicco Corrino». On apprend qu’il est le seul survivant d’une unité ayant effectué plusieurs missions sur Arrakis, où se trouve la précieuse épice. Desmond Hart était présumé mort après l’attaque d’un ver des sables qui, selon lui, a été orchestrée non pas par le peuple Fremen, mais par des traîtres agissant au sein de l’Imperium pour détourner de l’épice.

Il affirme également avoir hérité d’un pouvoir mystérieux depuis son face-à-face avec un ver des sables, qui lui permet de tuer ses victimes en les brûlant de l’intérieur sans entrer en contact avec elles. Desmond Hart a expressément demandé à être assigné au palais, auprès de l’Empereur, dont il gagne rapidement la confiance. Au grand dam de la Communauté dirigée par Valya Harkonnen, dont le pouvoir d’influence se trouve menacé en conséquence, surtout après l’assassinat de Pruwet Richese, le garçon censé épouser la fille de l’Empereur. Une union ardemment souhaitée par les Sœurs.

Dans son dialogue avec Pruwet, avant que ce dernier ne soit «sacrifié» selon ses mots, Desmond explique au garçon qu’une guerre invisible opposant l’humanité à une force invisible qui cherche à contrôler la pensée (qui désigne la Communauté des Sœurs) est en train de se jouer. Plus troublant, la Mère Kasha Jinjo, qui était la conseillère personnelle de l’Empereur et qui venait de rejoindre la Communauté sur la planète Wallach IX pour s’entretenir avec Valya Harkonnen, est morte dans les mêmes circonstances que le jeune prince. Ce qui laisse supposer que le pouvoir de Desmond Hart est actif sur de longues distances.

Quand Valya Harkonnen est témoin de la mort de celle qui était une de ses plus fidèles disciples, elle comprend assister à la manifestation de la prophétie faite par la Mère Supérieure, Raquella Berto-Anirul, sur son lit de mort : «Tu seras celle qui verra le feu et connaîtra la vérité», avait-elle lancé. «Je vois, Mère», a alors acquiescé Valya Harkonnen devant l’agonie de son amie, «la vérité brûlante» comme elle l’avait elle-même précisé alors, des années plus tôt.

Desmond Hart est-il le tyran annoncé ?

Héroïne de la guerre contre les machines intelligentes, Raquella Berto-Anirul a fondé la Communauté des Sœurs avec l’idée de «gouverner le futur» en pilotant dans le plus grand secret un programme de reproduction des élites par le biais des unions royales afin de modeler la société selon leur volonté. Le but ultime étant de permettre la venue au monde du «Kwitatz Haderach», un être doué de préscience capable de «voir» le futur, à l’instar de Paul Atréides dans la saga «Dune».

Sur son lit de mort, la Mère Supérieure, Raquella Berto-Anirul a toutefois partagé une vision apocalyptique d’un ver des sables dévorant des villes sur d’autres planètes que celle d’Arrakis, du sang et du feu, ainsi que deux lumières – des yeux ? un vaisseau spatial ? – émanant de ce qu’elle a nommé «Tiran-Arafel». Il s’agit selon elle d’un «jugement divin prononcé par un tyran», une noirceur indicible susceptible de mettre en péril l’existence même de la Communauté des Sœurs. Et de l’humanité toute entière.

Desmond Hart est-il la manifestation humaine de la menace dont parlait Raquella ? Est-ce lui le tyran venu porter un jugement divin ? Parmi les fans, certains s’interrogent sur l’origine de ses pouvoirs, dont il aurait potentiellement hérité après avoir été avalé par le ver des sables où il aurait été en contact avec l’Eau de Vie – comme Paul Atréides des millénaires plus tard – faisant de lui un être singulier (une première version du Kwitatz Haderach ?). Une chose est sûre, ce pouvoir de brûler les gens de l’intérieur, de n’importe où, sans contact direct, est une arme extraordinaire susceptible de contre-balancer le jeu des influences.

On notera également les mots de Kasha à Valya Harkonnen qui, avant sa mort, remettait en question la stratégie de la Communauté des Sœurs, en affirmant que leurs actions risquaient de créer «la chose précise» qu’elles tentent d’éviter. La saga «Dune» répond à cette question, puisque Paul Atréides sera l’élu né des actions consécutives du Bene Gesserit sur plusieurs millénaires à l’origine du déclenchement d’une Guerre Sainte à travers la galaxie. Reste désormais à savoir quel sera le rôle joué par Desmond Hart à ce moment précis du récit.