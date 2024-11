«Dune : Prophecy» : tout savoir sur Valya Harkonnen, le personnage principal de la série incarné par Emily Watson

La série «Dune : Prophecy» vient de débarquer sur MAX, plongera les téléspectateurs dans l’univers imaginé par Frank Herbert, 10.000 ans avant les événements du roman original, et suit la création de la puissante fraternité Bene Gesserit par Valya Harkonnen.

Un destin hors norme. Adaptation du roman «La Communauté des sœurs», écrit par Kevin J. Anderson et Brian Herbert, le fils de Frank Herbert, et inscrit dans le sous-cycle littéraire «Dune, les origines», la série «Dune : Prophecy» revient sur la genèse du Bene Gesserit, cette communauté de femmes à laquelle appartient la mère de Paul Atréides (Timothée Chalamet) dont l’influence s’exerce depuis des millénaires au sein de l’Imperium.

Les six épisodes vont suivre un personnage en particulier : Valya Harkonnen (Emily Watson), celle qui a fondé cette fraternité 10.000 ans auparavant. La fiction se déroule plus précisément 80 ans après le Jihad Butlérien, qui désigne le conflit qui a vu les humains remporter la victoire face aux «machines pensantes» (ordinateurs et intelligence artificielle de toute nature) à travers la galaxie.

Un événement déterminant pour les grandes familles de l’Imperium, la Maison Butler devenant la Maison Corrino, et héritant du trône. La Maison Atréides est quant à elle reconnue pour son héroïsme militaire, contrairement à la Maison Harkonnen, qui se retrouve reléguée au rang de paria après la trahison d’un de ses membres lors de combats décisifs.

Les années de formation

La disgrâce de la Maison Harkonnen a été provoquée par le refus d’Abulurd Harkonnen de suivre les ordres de Vorian Atréides, avec comme conséquence directe la mort de plusieurs millions d’êtres humains. Ce dernier accusera Abulurd d’être un traître doublé d'un lâche, et la Maison Harkonnen finira par être bannie sur la planète gelée Lankiveil.

Tous ses membres, dont Valya, vont payer le prix de cette décision. Loin de l’opulence dans laquelle on la découvre dans le roman original de Frank Herbert sous le régime du Baron Vladimir, la Maison Harkonnen mène alors une existence frugale. Et c’est Valya Harkonnen qui va être la première à refuser de se satisfaire d’un tel traitement.

Elle commence par rejoindre la Fraternité de Rossak sous la direction de la Mère Supérieure, Raquella Berto-Anirul, petite-fille de Vorian Atréides, auprès de laquelle elle s’impose comme l'un de ses meilleurs disciples, à l'instar de sa sœur, Dorotea Harkonnen. Celle-ci parvient à subtiliser deux cachets de la «drogue de Rossak» - une substance hallucinogène qui précède le rituel avec l’Épice décrit dans le roman original - qui permet à celle qui survit au poison d’atteindre un niveau psychique supérieur avec une capacité de préscience. Elle en donne un à Valya, et prend le sien, ce qui permet à Dorotea de devenir la seconde Révérende Mère.

Si elle affirme l’avoir ingurgité, Valya prefère attendre, soucieuse de voir les effets produits chez sa soeur. L’existence de la Fraternité se retrouve toutefois menacée quand l’Empereur apprend qu’elles continuent d’utiliser des ordinateurs pour gérer leurs archives. Ce qui est strictement interdit. Les efforts de Valya et de Raquella Berto-Anirul pour tous les détruire seront vains, et la Fraternité est dissoute sur ordre de l’Imperium.

Une haine sans limite

Valya décide dès lors de retourner sur la planète Lankiveil. C’est là qu’elle apprend le décès de son bien-aimé frère, Griffin, pour lequel elle a développé une profonde affection depuis leur plus tendre enfance. Ce dernier a trouvé la mort sur Arrakis où il avait suivi Vorian Atréides dans son exil volontaire, en échange de la protection des habitants de la planète Kepler dont il est originaire. Le corps est accompagné d’une lettre de Vorian qui assure n’avoir aucune responsabilité dans la mort de Griffin – qui a en réalité été tué par Hyla, la sœur de Vorian. Mais Valya refuse de le croire, et à partir de cet instant, jure de tout mettre en œuvre pour annihiler la lignée de la Maison Atréides. Un esprit de vengeance destructeur qui ne la quittera jamais, n'hésitant pas à impliquer son autre soeur, Tula, à ses funestes objectifs.

Valya se décide dès lors à avaler le cachet donné par Dorotea, et devient la troisième Révérende Mère dans la foulée. Elle embarque ensuite, avec vingt-huit autres disciples, dans un voyage pour rejoindre Raquella sur la planète Wallach IX, où celle-ci a entrepris de reconstruire la Fraternité. Très rapidement, elle demande la permission d’aller suivre une formation de maître d’armes sur la planète Ginaz, officiellement pour aider la communauté, officieusement dans le but de tuer Vorian Atréides. C’est également durant cette période qu’elle parvient à maîtriser la Voix, une technique de contrôle de l’esprit.

Elle utilisera cette arme redoutable pour ordonner à Dorotea de se suicider après la décision de Raquella, alors sur son lit de mort, de confier aux deux sœurs la succession de la Fraternité. Seule aux commandes, Valya prend la décision de bouleverser la mission de la communauté afin de l’utiliser comme une arme d’influence susceptible de modifier en profondeur l’avenir de la galaxie. C’est ainsi qu’est fondé le Bene Gesserit. Étrangement, elle qui vouait une haine viscérale à la Maison Atréides, n’aura pas réussi à anticiper la création du Kwisatz Haderach annoncé par la prophétie, via la manipulation des gènes des Harkonnen et des Atréides.