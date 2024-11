«Les Frères Scott» : la réponse inattendue de Chad Michael Murray concernant son retour dans le reboot de la série

Chad Michael Murray s'est exprimé concernant le retour éventuel de son personnage dans le reboot de la série culte «Les Frères Scott».

Le mystère plane. Après plus de douze ans d'absence, le feuilleton «Les Frères Scott» aura officiellement droit à sa suite, comme révélé par Deadline cet été. Si certains personnages emblématiques, tels que Sophia Bush et Hilarie Burton, qui incarnaient respectivement les meilleures amies Brooke Davis et Peyton Sawyer, ont bien confirmé leur participation, l'avenir de Chad Michael Murray dans le projet reste incertain après son départ de la série en 2009.

Lors d'une interview avec Entertainment Tonight, pour promouvoir son prochain film de Noël «The Merry Gentlemen», le comédien a répondu qu'il n'avait «aucune idée» de la possibilité de retrouver son personnage dans cette nouvelle version de la série. À ce moment-là, sa co-star Britt Robertson l'a interrompu en s'exclamant «Oui», ce qui a fait rire l'acteur, tandis que la journaliste insistait en affirmant : «Nous devons voir Lucas là-dedans».

Neuf saisons au total

Chad Michael Murray, dont le personnage avait quitté la ville fictive de Tree Hill avec son amour Peyton Sawyer, a poursuivi : «J'espère que le reboot se déroulera bien pour les fans. Ce fandom est extrêmement grandiose. Par exemple, j'étais à Halifax la semaine dernière et j'ai rencontré des enfants de 11, 12, 13 ans qui sont fanatiques des «Frères Scott» ». «Ils regardent la série sur Hulu et s'exclament : 'Oh mon Dieu'. Cela a traversé les générations et, quelle que soit la direction que prendra ce reboot, je souhaite qu'il soit créé pour les fans», a-t-il ajouté.

Le reboot des «Frères Scott» a été officiellement annoncé cet été, avec le retour des stars originales, notamment Sophia Bush, qui a été mariée à Chad Michael Murray de 2005 à 2006, ainsi qu'Hilarie Burton Morgan. Ces deux actrices seront également productrices exécutives de la série, en compagnie de Danneel Ackles, qui serait en pourparlers pour reprendre son rôle de Rachel, apparu lors de la saison 3.

Diffusée pour la première fois en 2003, la série suivait les demi-frères et rivaux de basket, Nathan, joué par James Lafferty, et Lucas Scott, qui grandissaient ensemble à Tree Hill. Elle s’est arrêtée en 2012 après neuf saisons.