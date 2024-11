Sabrina Carpenter dévoile la bande-annonce de son émission spéciale pour Noël, avec de nombreux invités au programme

La pop-star aux boucles blondes Sabrina Carpenter a dévoilé la bande-annonce de son émission spéciale diffusée pour Noël. Après Beyoncé annoncée à la mi-temps de la NFL, la chanteuse s'apprête elle aussi à ambiancer le mois de décembre.

«It's beginning to look a lot like Christmas». La star montante aux airs de poupée Sabrina Carpenter a dévoilé la bande annonce de sa première émission de Noël intitulée «A Nonsens Christmas», et diffusée le 6 décembre prochain.

Des duos musicaux et une pléthore d'invités prestigieux

Après avoir grimpé au sommet des charts avec ses titres entêtants comme «Expresso» ou «Taste», Sabrina Carpenter s'apprête-t-elle à voler la couronne à l'indétrônable Mariah Carey, reine incontestée des fêtes de fin d'année ? C'est en tout cas ce que laisse suggérer la bande-annonce de la première émission de Noël animée par la chanteuse au mètre 52. Petite par la taille, mais grande par ses capacités marketting, la vidéo publiée sur le compte Instagram affole déjà les fans.

D'abord dévoilée lors de la dernière étape de sa tournée américaine «Short n’Sweet Tour» à Los Angeles, son émission de Noël intitulée «A Nonsens Christmas» réunira de nombreuses vedettes de la chanson pour des duos musicaux, à l'exemple de Tyla, Chappell Roan ou encore Shania Twain, mais également des célébrités pour des apparitions comiques, tels que Cara Delevigne ou Kyle Mooney.

«Les fêtes de fin d’année ont toujours été si spéciales pour moi»

En body rouge à paillettes et sourire jusqu'aux oreilles, Noël va si bien à Sabrina Carpenter. «Les fêtes de fin d’année ont toujours été si spéciales pour moi», a déclaré la chanteuse nommée aux Grammy Awards dans un communiqué. «Je suis ravie d’apporter ma vision d’une émission de variétés classique des fêtes de fin d’année, en y insufflant mon amour de la musique et de la comédie pour créer quelque chose qui me ressemble».

Et si la talentueuse artiste de 25 ans semble apprécier le mois de décembre et son lot de magie, Sabrina Carpenter rayonne à chaque saison. Son titre «Expresso» était devenu le hit de l'été 2024, en dépassant le milliard d'écoutes sur les plates-formes musicales. L'ancienne star des écuries Disney avait d'ailleurs rejoint son idôle Taylor Swift sur scène lors de son «Era's Tour» pour y interpréter son tube, enregistré dans la petite commune de Chailland, en Mayenne.

Passées les fêtes de fin d'années et son émission diffusée le 6 décembre prochain sur la plate-forme Netflix, Sabrina Carpenter sera à nouveau sous les projecteurs lors de la cérémonie des Grammy Awards en février prochain, avec 6 nominations, dont l’album et la chanson de l’année.