«Il était implacable» : Timothée Chalamet a refusé de voir des amis ou des visiteurs lors du tournage du biopic sur Bob Dylan

Déterminé à rester dans le personnage de Bob Dylan pour son prochain film «Un parfait inconnu», Timothée Chalamet a refusé de recevoir des visiteurs et des amis pendant le tournage.

Une immersion totale. Timothée Chalamet est à l'affiche du biopic de James Mangold sur Bob Dylan, inspiré du livre «Dylan Goes Electric!» d'Elijah Wald, qui explore la controverse autour de l'adoption d'instruments électrifiés par l'artiste en 1965. Edward Norton, qui incarne le pionnier de la musique folk Pete Seeger dans le film, a confié à Rolling Stone que la star de «Wonka» s'était totalement immergée dans son rôle, au point d'en oublier le monde extérieur.

«Il était implacable. Pas de visiteurs, pas d’amis, pas de représentants, rien. Personne ne nous entoure pendant que nous faisons ça. Nous essayons de faire de notre mieux avec quelque chose qui est si totémique et sacro-saint pour beaucoup de gens. Et j’étais totalement d’accord – c’était comme si nous ne pouvions pas avoir un public pour ça. Nous devons y croire au maximum. Et il avait raison d’être aussi protecteur», s'est souvenu l’acteur de «Fight Club».

Edward Norton as Pete Seeger and Timothée Chalamet as Bob Dylan on set of “A Complete Unknown” in Hoboken, NJ#acompleteunknown pic.twitter.com/oy6wEoldzk — A Complete Unknown News (@acufilmnews) May 29, 2024

Cinq ans de préparation pour son rôle

Monica Barbaro, qui tient le rôle de l'ex de Bob Dylan, Joan Baez, a ajouté que Timothée Chalamet est resté «dans son propre monde», comme le faisait souvent le musicien, ce qui était «très propice à la dynamique entre Bob et Joan». L'actrice a notamment partagé une anecdote, durant laquelle les deux acteurs discutaient entre deux prises, lorsque le réalisateur a remarqué que sa co-star perdait sa voix de Bob Dylan. «Et à ce moment-là, je pense que nous nous sommes dit tous les deux : "Non, plus de bavardage !"», a-t-elle confié.

En évoquant sa méthode de jeu, Timothée Chalamet a rendu hommage à ses anciens partenaires comme Christian Bale et Oscar Isaac qui, selon lui, «protégeraient leur processus, en particulier pour quelque chose qui ressemble vraiment à une marche sur une corde raide». Il a expliqué qu'il redoutait de perdre des moments de découverte du personnage à cause de distractions.

«J’avais trois mois de ma vie pour jouer Bob Dylan, après cinq ans de préparation pour l’incarner. Donc pendant que j’étais dedans, c’était mon objectif permanent. Il méritait ça et plus encore… Dieu m’en garde si j’ai raté une étape parce que j’étais Timmy. Je pourrais être Timmy pour le reste de ma vie !», ajouté l'acteur.