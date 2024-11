Miss France 2025 : voici les 7 candidates les plus suivies sur les réseaux sociaux

Le 14 décembre prochain, l’une des trente candidates au concours Miss France décrochera la prestigieuse couronne depuis le Futuroscope, à Poitier. En attendant de connaître le nom de l’heureuse élue, plusieurs Miss régionales ont déjà la cote sur les réseaux. Voici les sept candidates les plus suivies sur Instagram.

Sabah Aib - Miss Nord-Pas-de-Calais

Avec 43.900 followers, Sabah Aib, 18 ans, arrive en tête des candidates les plus suivies. Du haut de son mètre 73, la Miss Nord-Pas-de-Calais devance de loin ses concurrentes. Elle a malheureusement été victime de racisme en ligne après avoir décroché son ticket pour le concours Miss France en octobre dernier. Quelques jours après avoir été élue Miss Nord-Pas-de-Calais, elle avait en effet dénoncé sur Instagram «faire face à une vague de haine raciste sur les réseaux sociaux en raison de ses origines».

Lilou Emeline Artuso - Miss Côte d’Azur

Deuxième sur le podium des miss les plus populaires sur les réseaux, Lilou Emeline Artuso est suivie par 20.400 followers. Âgée de 21 ans, elle est mannequin et étudiante en Master de stratégie digitale et mesure 1m78.

Marine Futol - Miss Reunion

Le compte Instagram de Marine Futol recense de son côté 19.600 abonnés, faisant de la jeune femme de 18 ans la troisième candidate le plus suivie. La Miss Réunion, qui mesure 1m80, est inscrite en première année de licence de droit et aspire à devenir douanière.

Angélique Angarni-Filopon - Miss Martinique

Angélique Angarni-Filopon, qui représente de son côté l’île de la Martinique, compte quant à elle 16.400 followers. Hôtesse de l’air, Angélique Angarni-Filopon est, du haut de ses 32 ans et son mètre 83, la doyenne de cette édition.

Romane Agostinho - Miss Auvergne

Avec 15.900 abonnés, Romane Agostinho clôt le top 5 des Miss les plus suivies sur Instagram. A 27 ans, celle qui représente la région Auvergne est ostéopathe animalière et mesure 1m75.

Stella Vangioni - Miss Corse

La représentante de l’île de beauté, Stella Vangioni, compte de son côté 14.700 abonnés. Pas tout à fait inconnue, la jolie brune d’1m71 âgée de 27 ans a déjà été aperçue à l’écran. Elle a participé à la série «The Serpent Queen» et joué dans le film «Outrage», avec Julie Gayet.

Isabella Herbert - Miss Alsace

Suivie par 13.200 abonnés, Isabella Herbert se classe à la septième place des candidates les plus plébiscitées sur les réseaux. Âgée de 20 ans, la franco-colombienne d’1m71 est étudiante en BTS de communication et représentera l’Alsace.