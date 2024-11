«Wicked» : les cinémas avertissent les spectateurs contre les chants lors des projections

Les cinémas lancent un avertissement aux fans qui se rendent au cinéma pour «Wicked» cette semaine, en leur demandant de ne pas chanter pendant le film.

Silence dans la salle. Les fans sont impatients d'aller regarder la nouvelle adaptation cinématographique de la célèbre comédie musicale de Broadway, avec Ariana Grande dans le rôle de «Glinda» et Cynthia Erivo dans celui d'«Elphaba». Cependant, à l'approche de la sortie le 22 novembre de la première partie de «Wicked», les cinémas ont rappelé aux spectateurs une règle essentielle : ne pas chanter pendant la projection.

Dans une courte vidéo thématique diffusée avant les séances, AMC, l'une des plus grandes chaînes de cinéma aux États-Unis, a ainsi déclaré : «Dans les cinémas AMC, le silence est d'or. Pas de discussions. Pas de SMS. Pas de chants. Pas de gémissements. Pas de flirt. Et absolument pas d'insultes. Profitez de la magie du cinéma».

Un vif débat en ligne

Le porte-parole de la firme, Ryan Noonan, a expliqué à IndyStar que cette règle de longue date visait à empêcher tout «comportement perturbateur». «Le spot d'avant-spectacle WICKED intègre les thèmes du film comme un rappel amusant et engageant aux cinéphiles de ne pas perturber l'expérience de ceux qui les entourent pendant qu'ils apprécient le spectacle», peut-on lire dans le communiqué. Le message a été particulièrement renforcé avant la sortie de cette comédie musicale culte, avec ses chansons emblématiques comme «Defying Gravity» et «Popular».

Cette interdiction de chanter a suscité un vif débat en ligne. Certains la soutiennent fermement, d'autres estiment qu'ils auront du mal à se retenir. AMC avait émis des directives similaires avant la projection des films-concerts de Taylor Swift, «The Eras Tour», et Beyoncé, «Renaissance : A Film by Beyoncé». Les spectateurs pouvaient chanter et danser pendant ces projections, mais il leur était demandé d'éviter de danser sur les sièges ou de bloquer la vue des autres spectateurs.

Le film de Beyoncé impliquait également l'interdiction d'enregistrer le film et de retirer toute tenue obstruant la vue des autres spectateurs. Les masques inutilisés pour des raisons de santé et de sécurité étaient interdits dans la salle.