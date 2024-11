Denzel Washington confie ne plus boire une goutte d'alcool depuis 10 ans, après plusieurs années d'excès

L’acteur Denzel Washington a révélé être sobre depuis dix ans, après avoir consommé à certaines périodes de sa vie deux bouteilles de vins par jour, mais jamais lorsqu’il travaillait.

Pas un dé d’alcool. A l’occasion d’un récent entretien sur sa carrière accordé au magazine Esquire, Denzel Washington a confié être abstinent depuis dix ans. L’acteur à l'affiche de «Gladiator II» a expliqué avoir cessé de boire à 60 ans, après avoir consommé deux bouteilles de vin quotidiennement, à certaines périodes de sa vie. «Le vin, c'était mon truc», a ainsi raconté la star ,expliquant avoir fait construire dans sa maison «une cave à vin de dix mille bouteilles». Précisant avoir appris à «boire le meilleur», il a toutefois expliqué que sa consommation d’alcool était par la suite devenue problématique.

«Je buvais des bouteilles à 4.000 dollars juste parce que c'était ce qu'il restait», a raconté l'acteur, se remémorant par ailleurs avoir également un jour appelé une boutique de spiritueux pour lui «demander de lui envoyer deux bouteilles, le meilleur de ceci ou de cela». «Ma femme m'a alors demandé : "Pourquoi ne commandes-tu que deux bouteilles ?". J'ai répondu : "Parce que si j'en commande plus, je vais boire plus". Je m'en tenais donc à deux bouteilles et je les buvais toutes les deux au cours de la journée», a poursuivi la star, soulignant par ailleurs n’avoir «jamais bu pendant qu’il travaillait ou qu’il se préparait».

Le film «Flight» a probablement été thérapeutique

«J'avais cette idée idéale de dégustations de vins et tout le reste - c'est ce que c'était au début», a poursuivi l'acteur oscarisé en 2002 pour «Training Day», avant de concéder avoir bu pendant quinze ans. Denzel Washington a finalement décidé de tout arrêter quelques temps après avoir tourné le long métrage «Flight», sorti en 2012, où il campait un pilote de ligne chevronné alcoolique. «Je sais que pendant Flight, je pensais à ceux qui étaient passés par la dépendance», a expliqué l’acteur de 70 ans, notant que le film avait probablement été «thérapeutique».

Considérant a posteriori avoir causé «beaucoup de dégâts à (son) corps», il a assuré être désormais totalement «abstinent». «Cela fera dix ans en décembre. J'ai arrêté à 60 ans et je n'ai pas eu un dé à coudre depuis». «Je fais de mon mieux. Et pas seulement l'alcool», a par ailleurs fait savoir la star, racontant suivre aujourd'hui un véritable entraînement sportif grâce à son ami Lenny Kravitz. Une hygiène de vie désormais irréprochable.