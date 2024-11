«Emily in Paris» : la série va se poursuivre en France

Le magazine américain Variety a annoncé mercredi 20 novembre que la saison 5 d'«Emily in Paris» avait été officiellement confirmée. Objet de discussions animées, le lieu principal de l’intrigue serait lui aussi fixé.

Alors Rome ou Paris ? La fin de la quatrième saison de la célèbre série Netflix «Emily in Paris» pouvait laisser croire à une délocalisation à Rome en saison 4. Finalement les aventures d’Emily, incarnée par Lily Collins, seront en réalité de retour dans la capitale française en saison 5, croit savoir le magazine Variety.

Toutefois, une partie des épisodes de cette saison - qui vient d’être officiellement confirmée - sera tournée à Rome. Le magazine ajoute qu'une autre destination devrait être au menu, à l'instar de Saint-Tropez ou Megève, qui avaient fait partie des décors des saisons 2 et 4.

Emmanuel Macron monté au créneau

La rumeur d’une délocalisation complète à Rome avait fait réagir jusqu’au chef de l’Etat français. Emmanuel Macron, dont la compagne Brigitte avait fait une apparition en saison 4, s’était entretenu à ce sujet avec Variety, montrant son souhait très vif de voir la série rester dans l’Hexagone : «Nous leur demanderons de rester à Paris. Emily in Paris à Rome n’a pas de sens ?», avait déclaré le Président.

«Le président Macron n'a-t-il pas des problèmes plus urgents à régler ? J'aimerais croire, du moins j'aimerais espérer, que Macron plaisantait, car il devrait savoir qu'une société de production comme Netflix ne reçoit pas d'ordres de chefs d'État et ne prend pas de décisions basées sur la pression politique», avait réagi le maire de Rome Roberto Gualteri, dans une interview pour The Hollywood Reporter.

Par ailleurs, selon Variety, l’acteur français Lucas Bravo serait en bonne voie pour reprendre son rôle du chef Gabriel. L’acteur s’est pourtant montré très critique envers son personnage dernièrement. En plein promotion du film de Mélanie Laurent, «Libre» (Prime Video), dont il incarne le rôle principal, il a déclaré : «Je ne reconnais plus Gabriel, c'est comme s'il avait été transformé en guacamole», a-t-il confié à TV Mag. «Trois saisons à jouer la mélancolie, la tristesse, la dépression et la perte, ce n'est plus amusant. C'est une comédie, tout le monde s'amuse autour de moi, tout le monde saute dans tous les sens, et je m'enfonce lentement dans Dieu sait quoi.»