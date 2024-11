G.I. Joe : dans les secrets des nouveaux jouets pour les collectionneurs

Depuis leur lancement en 1964, les figurines G.I. Joe comptent parmi les gammes de jouets culte et intemporels chez Hasbro, au même titre que les Transformers ou les figurines Star Wars. Alors qu'ils fêtent leur 60 ans cette année, CNEWS a voulu en savoir plus sur leur création.

Avec leurs looks de militaires endurcis face à leurs ennemis excentriques de l'organisation Cobra, les G.I. Joe sont devenus en six décennies des figurines iconiques pour plusieurs générations, principalement celles nées dans les années 1980, quand leur vente a connu un boom sans précédent. Régulièrement mis en avant par Hasbro, ces héros américains sont aujourd'hui les stars des collections Classified Series chez Hasbro Pulse. Une gamme pour les collectionneurs, mais aussi pour les fans de toy photography. Pour fêter leur 60 ans, CNEWS a pu interroger Leonard Panzica, Principal associate product designer chez Hasbro Pulse.

Quel est le processus de création d'un personnage ? Commencez-vous par le jouet original ou vous basez-vous sur leurs visages et leurs équipements tels qu'on les voit dans la série animée ou les comics ?

C'est une sorte de mélange. Je commence normalement avec les jouets originaux de la gamme Real American Hero comme base car nous considérons ces figurines comme les conceptions originales de chaque personnage. À partir de là, nous réfléchissons à la manière de mettre à jour les personnages tout en conservant l’essence de qui ils sont. Nous essayons également de réimaginer certains détails s’ils avaient été construits de nos jours. Dans de nombreux cas, nous ajoutons du matériel et des détails qui iraient bien avec leur rôle ou leur mission. On essaie aussi de s'amuser en ajoutant des accessoires comme des Fudgee bars (une barre glacée du dessin animé Real American Hero) ; cela contribue à apporter une autre dimension aux personnages, en plus des armes typiques pour lesquelles ils sont connus.

© Hasbro

Etes-vous également à l’écoute des retours des fans et des collectionneurs pour améliorer la gamme ?

Tout à fait. Cela fait partie du processus de conception. Nous apprenons de chaque version. Nous essayons toujours d'améliorer le produit depuis sa fonction jusqu'à son esthétique, donc les commentaires peuvent être très utiles.

Grâce à HasLab, plusieurs projets de jouets premium ont vu le jour. Pouvez-vous nous expliquer en détail le travail réalisé sur ces jouets de collection. Choisissez-vous des matériaux plus solides et des idées qui seraient peu pratiques, voire irréalisables pour un jouet produit à grande échelle, par exemple ?

Beaucoup de travail et de recherche sont consacrés à un projet HasLab. Lorsque nous démarrons un HasLab, notre objectif est de créer quelque chose qui donnera vie à nos personnages principaux d'une manière intéressante. Dans le cas de G.I. Joe, il y avait tellement de véhicules incroyables dans la gamme de jouets des années 1980, donc d'une certaine manière, la gamme Classified Series est dotée d'une multitude d'articles qui ont le potentiel de devenir d'incroyables HasLabs. Une fois que nous avons sélectionné un petit groupe de véhicules, nous pensons que cela constituerait un excellent HasLab, nous les testons avec les fans ! Nous travaillons avec des groupes de discussion pour tester ce que devraient avoir ces jouets premium et dans quelle direction nous devrions emmener la version Classified du véhicule. Après avoir interviewé ces fans, nous approfondissons nos processus de développement.

Une fois la conception définie, nous entamons un long travail de développement pour créer le modèle de campagne. C'est le modèle que nous partageons sur notre site web Hasbro Pulse et lors de nos événements pour lancer la campagne HasLab. Une fois que l'article est, espérons-le, amusant, nous plongeons dans le processus de production dans lequel nous peaufinons les détails, les caractéristiques et les fonctions. Cette étape s'étend sur plusieurs mois jusqu'à ce que nous y parvenions. C'est beaucoup de travail, mais c'est la partie amusante pour moi.

Plusieurs collaborations de jouets croisés ont été lancées avec Transformers. Envisagez-vous de mélanger G.I. Joe avec d'autres licences populaires ?

Je pense que G.I. Joe a une grande histoire de collaboration avec d'autres grandes franchises au fil des ans. Nous sommes ravis de travailler avec de futurs partenaires et j'attends avec impatience le produit potentiel que nous pourrons créer lorsque ces opportunités se présenteront.

Envisagez-vous de développer une autre gamme de produits G.I. Joe pour un public plus jeune ?

Ce serait incroyable ; J'ai été élevé avec les G.I. Joe donc ce serait incroyable qu'une nouvelle génération profite de ces figurines comme moi.

Enfin, quel est votre G.I. Joe préféré ?

C’est une question difficile. Je plaisante en disant qu'ils sont tous mes préférés. Si je devais répondre sérieusement, je devrais choisir Snake Eyes 00 depuis qu'il a commencé la ligne Classified Series. Depuis ce chiffre qui serait la base de référence de la ligne, nous avons découvert tellement de choses.