Les Simpson : la doubleuse du personnage de Milhouse quitte la série après 35 ans de services et 700 épisodes

L’actrice américaine Pamela Hayden, qui prête sa voix au personnage de Milhouse dans la série Les Simpson depuis 35 ans, a annoncé prendre sa retraite après avoir doublé 700 épisodes.

La fin d’une longue collaboration. Pamela Hayden, figure historique des Simpon, qui prête sa voix au meilleur ami de Bart depuis plus de trois décennies, a décidé de tourner la page. «Le temps est venu pour moi de raccrocher mon micro», a annoncé la doubleuse de 70 ans, dans un communiqué publié mercredi, cité par The Guardian.

«Ce fut un honneur et une joie de travailler sur une série aussi drôle, pleine d'esprit et révolutionnaire... J'aurai toujours une place spéciale dans mon cœur pour ce garçon de 10 ans aux cheveux bleus et aux lunettes», a-t-elle poursuivi.

La famille des Simpson lui a rendu hommage

«Merci pour les 35 ans de Milhouse et tant d'autres, Pamela Hayden !», a noté de son côté le compte officiel de la série, en marge d’une vidéo rendant hommage au travail de Pamela Hayden. Car la doubleuse a campé plus d’un personnage des Simpson au fil de sa longue carrière, comme elle le confie sur ces images.

Elle a notamment prêté sa voix à Jimbo Jones, le tyran de l'école ou aux fils de Ned Flanders, explique-t-elle, rappelant que Milhouse était son personnage principal. Un personnage qu’elle affectionne particulièrement parce qu’il «se relève tout le temps», a-t-elle souligné, qualifiant par ailleurs ces trente-cinq années de «métier le plus fou au monde».

«Tu vas nous manquer», conclut la production dans cette vidéo, alors que la dernière performance de Pamela Hayden sera diffusée ce dimanche sur Fox Tv et lundi, sur la plate-forme Hulu.