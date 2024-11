«Lolita malgré moi» : Lindsay Lohan et Lacey Chabert recréent une scène emblématique du film (VIDEO)

Lindsay Lohan et Lacey Chabert, en pleine promotion de leurs nouvelles comédies de Noël, ont renoué avec leurs rôles iconiques des «Plastiques» en recréant une scène culte de «Lolita malgré moi».

Près d'une décennie après avoir incarné pour la première fois Cady Heron et Gretchen Wieners dans «Lolita malgré moi», Lindsay Lohan et Lacey Chabert se sont replongées sans effort dans leurs rôles emblématiques pour recréer une scène culte de la comédie dans l'émission d'Andy Cohen, «Watch What Happens Live».

Pour l'occasion, l'animateur, coiffé d'une perruque blonde, a pris la place de Rachel McAdams en interprétant la célèbre Regina George. «Cette reine jouera le rôle de la reine des abeilles Regina George dans l'inoubliable scène de la cafétéria», a-t-il annoncé à la caméra. Devant un fond vert recréant l'atmosphère du lycée, «Les Plastiques» expliquent les règles du lycée à Cady. «Déjeuner avec les Plastics, c'était comme quitter le monde réel et entrer dans le Girl World. Et le Girl World avait beaucoup de règles», a récité Lindsay Lohan, ramenant les fans en 2004.

Une suite attendue depuis 2011

Lacey Chabert a enchaîné avec les fameuses règles, telles que : ne jamais porter de débardeur deux jours de suite, attacher ses cheveux en queue-de-cheval seulement une fois par semaine, et bien sûr, «le mercredi, nous portons du rose». Cependant, Regina est plus préoccupée par les calories contenues dans ses barres Kälteen.

Dans un moment hilarant, le présentateur a lancé la réplique culte : «Peu importe, je vais prendre des frites au fromage». Les rires ont continué alors que Lindsay Lohan évoquait son intérêt pour Aaron Samuels, immédiatement réprimandée par son amie : «C'est l'ex de Regina. Les ex-petits amis sont interdits aux amies ! C'est exactement comme les règles du féminisme !»

Depuis des années, les fans de «Lolita malgré moi» espèrent une suite au film culte. Bien qu'aucun projet concret ne soit encore lancé, une adaptation en comédie musicale a vu le jour récemment avec Reneé Rapp dans le rôle de Regina. En novembre 2023, Lacey Chabert, Lindsay Lohan et Amanda Seyfried se sont réunies pour une publicité sur le thème du film.