Avec la multiplication des plates-formes de streaming, les fictions produites pour le petit écran s’enchaînent à un rythme effréné. Voici les 15 séries les plus attendues de l’année 2025.

Severance, saison 2 – 17 janvier

Il aura fallu attendre près de trois ans pour retrouver les locaux de Lumon Industries sur Apple TV+. Et cela va sans dire que les attentes des fans après une saison 1 conclue sur un cliffhanger magistral sont colossales. Que va-t-il advenir de Mark, Dylan, Irving et Helly après leur dissociation à l’extérieur de l’entreprise ? Selon un communiqué publié par Apple TV+, après avoir rompu l’équilibre entre les deux univers, Mark va se retrouver «au cœur d’un mystère qui va le forcer à se confronter à la véritable nature de son travail au sein de la société, et son véritable rôle dans l’équation».

Lui et ses collègues «vont subir les conséquences funestes réservées à ceux qui tentent de s’affranchir de la barrière de la dissociation, les menant vers un chemin de malheur», peut-on lire également.

Au générique, les téléspectateurs retrouveront le casting original : Adam Scott, Patricia Arquette, Britt Lower, John Turturro, Dichen Lachman, Zach Cherry, Tramell Tillman, Jen Tullock, Christopher Walken, ou encore Michael Chernus. De nouveaux venus sont également attendus, notamment Gwendoline Christie (Game of Thrones), John Noble (Fringe), ou encore Ólafur Darri Ólafsson (The Missing).

Daredevil : Born Again – 5 mars

Un premier teaser de la série Marvel «Daredevil: Born Again» a été dévoilé.





Le 4 mars sur Disney+. pic.twitter.com/xoAkUhLBPK — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 30, 2024

Après de nombreux contretemps, avec un changement des équipes de production, le retour de Charlie Cox et Vincent D'Onofrio dans leurs rôles respectifs de Matt Murdock et Wilson Fisk, alias le Kingpin, ou encore Jon Bernthal dans celui de John Castle, alias le Punisher, va enfin avoir lieu sur Disney+.

Le personnage de Daredevil est désormais officiellement intégré au MCU – Marvel Cinematic Universe – et les événements qui se dérouleront dans la série auront des ramifications au-delà du quartier de Hell’s Kitchen.

Selon Brad Winderbaum, un des patrons de Marvel, les téléspectateurs peuvent s’attendre à retrouver l’ambiance sombre et violente de la série diffusée sur Netflix entre 2015 et 2018. Pour preuve, la série a été classée comme inappropriée pour un public de moins de 17 ans. Cette première saison comptera 9 épisodes au total, et une deuxième a déjà été commandée par Disney+.

Andor, saison 2 – 22 avril

Déclinée en 12 épisodes, la saison 2 d’«Andor» viendra conclure les aventures de Cassian Andor avant les événement de «Rogue One». L’histoire se déroulera sur quatre années avant la jonction avec le film sorti en 2016, avec des modules de trois épisodes pour chacune d’elles. Chaque module permettra de couvrir plusieurs jours consécutifs des événements qui précèdent, a récemment précisé le site américain Variety.

«Si vous connaissez la finalité de l’histoire, ça aide», avait confié le showrunner Tony Gilroy en avril 2023, lors de la convention Star Wars Celebration à Londres. «Nous savons exactement où nous allons. Vous savez ce que vous devez transmettre émotionnellement, et où doit aller l’histoire. C’est une décision motivée par la survie, ce qui est une bonne chose pour nous d’un point de vue créatif», avait-il ajouté.

En plus de Diego Luna, de retour dans la peau de Cassian Andor, les téléspectateurs retrouveront Ben Mendelsohn dans le rôle d’Orson Krennic, officier de l’Empire et ingénieur de l’Étoile de la mort. Forest Whitaker incarnera Saw Gerrera, un des responsables de l’Alliance Rebelle aperçu brièvement dans les épisodes 8 et 11 de la saison 1.

A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight – 15 juin

Set a century before #GameOfThrones, the new @HBO Original drama series, A Knight of the Seven Kingdoms, is now in production. Coming soon to @StreamOnMax. pic.twitter.com/CS7tX7iND2 — Game of Thrones (@GameOfThrones) June 18, 2024

L’univers de «Game of Thrones» continue de s’étendre sur HBO MAX, avec cette série dont l’action se déroule 72 ans après «House of the Dragons» et environ cent ans avant GOT. Elle suivra le périple de Ser Duncan le Grand et de son écuyer Egg, dans un Westeros toujours dominé par la famille Targaryen.

C’est le comédien Peter Claffey qui incarne Ser Duncan le Grand, alias Dunk, un chevalier émérite de Westeros qui erre sur les terres du royaume des Sept Couronnes «à une époque où la lignée des Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu des mémoires, de grands destins, de puissants ennemis et de dangereux exploits attendent ces amis improbables et incomparables», précise le synopsis officiel de la série. Dexter Sol Ansell joue le rôle de Egg, dont le vrai nom n’est autre que Aegon Targaryen V.

Ironheart – 25 juin

Introduit dans le fim «Black Panther : Wakanda Forever» en 2022, le personnage de Riri Williams, alias Ironheart, va avoir sa propre série sur Disney+. Ce personnage, incarné par la comédienne Dominique Thorne, est d’une importance capitale pour le MCU puisque qu’il est appelé à succéder à un autre super-héros, Tony Stark, alias Ironman.

Dans «Black Panther : Wakanda Forever», on a ainsi appris qu’elle a réussi à construire une machine capable de détecter le vibranium. Les événements du film ont agi sur elle comme un révélateur, et ont fait naître en elle la volonté de mettre ses talents au service d’une cause supérieure. C’est cette histoire que la fiction aura à cœur de présenter aux téléspectateurs.

«Quand on plongera dans le monde d’Ironheart, nous aurons l’opportunité de la découvrir à un moment où les enjeux sont moins élevés que dans Black Panther 2, et nous verrons dans quelles aventures elle s’embarque et la manière dont celles-ci collent à ses nouvelles ambitions», avait prévenu Dominique Thorne en novembre 2022.

The White Lotus, saison 3

Welcome to #TheWhiteLotus in Thailand.





Season 3 of the HBO Original Series is coming to Max in 2025. pic.twitter.com/G0ZNaP01UR — Max (@StreamOnMax) November 11, 2024

Selon Mike White, le créateur de «The White Lotus», cette saison 3 promet d’être «plus longue, plus grande, plus folle» que les précédentes, et posera «un regard satirique et drôle sur la mort, la religion et la spiritualité orientales». De quoi faire saliver les téléspectateurs qui attendent toujours d’être fixés sur la date de son lancement sur HBO MAX. Après Hawaii et la Sicile, en Italie, «The White Lotus» va planter son décors dans un hôtel situé en Thaïlande.

Au générique, les fans verront Natasha Rothwell reprendre le personnage de Belinda aperçu dans la saison 1. Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Leslie Bibb, Aimee Lou Wood, Sarah Catherine Hook mais aussi Charlotte Le Bon complètent le casting.

Des apparitions surprises de personnages des deux saisons précédentes ne sont pas à exclure, mais aucune annonce officielle n’est venue confirmer cette hypothèse pour le moment.

Welcome to Derry

This ain’t America. This is Derry.





The @HBO Original Series #ItWelcomeToDerry is coming soon to Max. pic.twitter.com/4yO3tSGyUA — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Le clown cauchemardesque de Stephen King revient à l’écran, cette fois dans une série qui se penchera sur la première apparition de Pennywise dans la petite ville de Derry, dans le Maine, ainsi que sur le sort réservé à ses victimes. Les fans ont été ravis d’apprendre que Bill Skarsgard a accepté de reprendre le rôle du clown après ses deux performances terrifiantes dans les deux volets de «Ça», sortis au cinéma en 2017 et 2019.

L’histoire se déroulera en 1962, soit 27 ans avant les événements du premier film dont les événements se déroulent en 1989 (puis en 2016). Elle permettra notamment d’en apprendre plus sur les origines de Pennywise qui, comme le découvre Ben Hanscom lors de ses recherches à la bibliothèque dans le film de 2017, semble apparaître par cycle de 27 ans. Une mythologie qui servira de point d’ancrage à la série.

«27 ans, c’est la période dormante de Pennywise. C’est une nouvelle partie de l’histoire de l’Amérique, avec de nouvelles peurs pour les enfants, et pour les adultes qui ont en tête le prix de la Guerre froide. Notre intrigue principale se déroule en 1962, mais on fait quelques sauts dans le passé… Tous les 27 ans quand 'Ça' apparaît, son cycle est marqué par des événements catastrophiques, un au début et un à la fin. On utilise le Black Spot comme un événement autour duquel de nombreuses histoires sont construites», ont notamment confié Andy et Barbara Muschietti au site américain Entertainment Weekly.

The Last of Us, saison 2

Là encore, les fans trépignent d’impatience. Après une première saison acclamée diffusée en janvier 2023, «The Last of Us» prépare son retour avec un deuxième chapitre qui reprendra cinq ans plus tard. «Joel et Ellie sont rattrapés par leur passé, les poussant dans une confrontation difficile l’un avec l’autre. Ils devront faire face à un monde encore plus périlleux et imprévisible que celui qu’ils pensaient avoir laissé derrière eux», annonce MAX.

Dans les rôles principaux, les téléspectateurs retrouveront Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) et Rutina Wesley (Maria). De nouveaux acteurs rejoignent également le casting : Kaitlyn Dever incarnera Abby, Isabela Merced jouera Dina, Young Mazino sera Jesse, Ariela Barer interprétera Mel, Tati Gabrielle sera Nora, Spencer Lord incarnera Owen, Danny Ramirez jouera Manny et Jeffrey Wright incarnera Isaac. Catherine O'Hara est également annoncée.

Black Rabbit

'Black Rabbit' Limited Series Starring Jason Bateman & Jude Law A Go At Netflix; Cleopatra Coleman & Dagmara Dominczyk ... https://t.co/7EUefnCgSR — Deadline (@DEADLINE) March 14, 2024

En mars dernier, le site américain Deadline confirmait le lancement de la production de cette série limitée avec Jason Bateman et Jude Law, dont le tournage s’est conclu en septembre dernier. L’histoire suivra le propriétaire d'un lieu branché de New York qui accepte de renouer avec son frère malgré les ennuis que ce dernier représente. Une décision qui va menacer de faire s’écrouler tout ce qu’il a construit.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Dagmara Dominczyk, Amaka Okafor, Cleopatra Coleman, Sopé Dirisu, Chris Coy ou encore Troy Kotsur. Au total, la série s’étalera sur huit épisodes. À noter que Jason Bateman et Jude Law figurent également au générique en tant que producteurs via leurs sociétés respectives, Aggregate Films et Riff Raff Entertainment.

Wonder Man

First teaser for Marvel Television’s ‘WONDER MAN’ has been released.





Starring Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Demetrius Grosse, Werner Herzog & Lauren Glazier. pic.twitter.com/CqrKpc6tE4 — Wonder Man News (@WonderManNews) October 30, 2024

Une autre série Marvel à découvrir, avec Yahya Abdul-Mateen II, acteur vu dans l’excellent «Watchmen», dans le rôle principal. Si on en croit les premières images dévoilées par Marvel Studios, la fiction proposera un récit sur un ton décalé avec une nouvelle interprétation de l’histoire de Simon Williams – un superhéros (caucasien dans sa version comics) amoureux de Wanda Maximoff, qui tente d’embrasser une carrière d’acteur.

«Nous avons cette série à venir dont nous avons très peu parlé, appelée Wonder Man. Je ne veux pas trop en dire, mais je peux dire qu'elle est extrêmement différente de toutes celles que nous avons déjà faites. C'est très excitant de pouvoir encore faire de nouvelles choses au sein de ce studio», confiait Kevin Feige à son propos dans le podcast officiel de Marvel en juillet dernier.

À noter également les présences de Demetrius Grosse (The Walking Dead) et de Ben Kingsley – qui reprendra son rôle de Trevor Slattery, le personnage qu'il a joué dans «Iron Man 3» et «Shang-Chi» – au casting.

Stranger Things, saison 5

In the fall of 1987, one last adventure begins. Stranger Things 5 coming 2025. pic.twitter.com/3OHphx8guj — Stranger Things (@Stranger_Things) November 6, 2024

Attendue en 2025 sur Netflix, l’ultime saison 5 de «Stranger Things» viendra mettre un terme aux aventures de la bande d’amis de la ville d’Hawkins qui, à la fin du précédent chapitre, était menacée de destruction par une porte massive donnant sur l’Upside Down, et les créatures terrifiantes qui s’y trouvent.

Si peu d’informations concernant l’intrigue ont filtré pour le moment, on sait que l’histoire fera un bond dans le temps pour débuter à l’automne 1987, soit un an après les événements en conclusion de la saison 4. Et que le personnage de Will Byers aura un rôle déterminant à jouer dans le récit final. Huit épisodes sont prévus, avec le casting original.

Alien - Earth

«La planète Terre attend un enfant». Voilà ce qu’on peut lire dans le court teaser de «Alien : Earth» publié par la chaîne américaine FX, le 20 novembre dernier. Une semaine plus tôt, une vidéo promotionnelle de Disney dévoilait d’autres images inédites de la série pilotée par Noah Hawley (voir à partir de 00:38).

«Lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur Terre, une jeune femme et un groupe hétéroclite de soldats tactiques font une découverte fatidique qui les met face à la plus grande menace de la planète», précise le synopsis officiel. On sait que l’action se déroulera deux ans avant les événements du premier volet de la saga initiée par Ridley Scott en 1979.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Sydney Chandler, Timothy Olyphant, David Rysdahl, Essie Davis, Adarsh Gourav, Alex Lawther, Babou Ceesay, Samuel Blenkin, Diem Camille, Adrian Edmondson ou encore Erana James. En France, la série sera diffusée sur Disney+.

Black Mirror, saison 7

Après une saison 6 très suivie sur sa plate-forme, Netflix a tout naturellement décidé de donner une suite à «Black Mirror» dont le retour est prévu en 2025 avec six épisodes inédits, dont un qui servira de suite à l’épisode «USS Callister» avec Jesse Plemons dans la saison 4. Une pluie de stars est prévue, avec notamment les présences d’Emma Corrin, Awkwafina, Peter Capaldi, Paul Giamatti, Rashida Jones, Harriet Walter, Tracee Ellis Ross, Issa Rae ou encore Billy Magnussen.

Pour le moment, aucun détail concernant l’intrigue des épisodes n’a été dévoilé. Le créateur de la série, Charlie Booker, a toutefois donné quelques indices sur ce qui attend les fans, précisant que deux épisodes seront «quasiment des longs métrages». «Certains d’entre eux sont profondément désagréables, d’autres sont assez drôles et d’autres sont assez émouvants», a-t-il ajouté, assurant que cette saison 7 marquerait un retour aux sources avec un mélange de «science-fiction et de techno-dystopie».

Blade Runner 2099

Suite des films de science-fiction de Ridley Scott – «Blade Runner» et «Blade Runner 2049» – la série se déroulera dans la continuité de cet univers futuriste et apocalyptique où les humains cohabitent avec des androïdes appelés «réplicants». Aucune information officielle concernant le synopsis n’a été dévoilée à propos de cette fiction, attendue dans le courant de l’année sur Prime Video.

Au casting, Michelle Yeoh et Hunter Schafer ont été confirmées. La première y incarnera une réplicante en fin de service. Le rôle de la seconde n’a pas encore été précisé. Produite par Ridley Scott, «Blade Runner 2099» sera sans nul doute un événement à ne pas manquer pour les mordus de la franchise.

Euphoria, saison 3

L’incertitude reste totale. Si le patron de la chaîne américaine HBO, Casey Bloys, a assuré que le tournage de la saison 3 d’«Euphoria» devrait démarrer en janvier 2025 – laissant entrouverte la possibilité d’une diffusion avant la fin de l’année – il n’y a toujours aucune confirmation que Sam Levinson, le créateur, ait terminé l’écriture du scénario.

Étant donné les agendas hyper-chargés de Zendaya et Sydney Sweeney, toutes deux devenues des stars incontournables à Hollywood où elles enchaînent les tournages, il y a un risque non-négligeable que le tournage de cette saison 3 soit une nouvelle fois reporté, repoussant sa diffusion à une date ultérieure. Les fans gardent toutefois espoir de voir ce troisième et dernier chapitre sortir de terre fin 2025.