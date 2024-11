Khalid : la star du R&B dévoile son homosexualité après avoir été «outé» par un ancien compagnon

Le chanteur américain de R&B Khalid a révélé son homosexualité sur ses réseaux sociaux, après avoir été «outé» par son ancien compagnon.

Une révélation qui n’était pas volontaire. La star de R&B Khalid a fait son coming out sur son compte X ce samedi. Il a dans un premier temps été «outé», son homosexualité ayant été révélée par son ancien compagnon sans son autorisation, avant de prendre la parole lui-même.

«J’ai été outé et la Terre continue de tourner. Pour être clair, je n'ai pas honte de ma sexualité ! En réalité, ça ne regarde personne. Mais je suis en accord avec moi-même», a écrit l’artiste sur X.

I got outted and the world still continues to turn. Let’s get this straight (lmao) I am not ashamed of my sexuality! In reality it ain’t nobodies business! But I am okay with me love yall

— Khalid (@thegreatkhalid) November 23, 2024