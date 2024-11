«Je ne sais pas quand je vais remonter sur scène», a confié la chanteuse Adele

Après avoir enchaîné deux shows exceptionnels à Munich et Las Vegas, la chanteuse britannique Adele décide de mettre le micro de côté pour quelque temps. Une nouvelle qui attriste autant l'artiste que ses fans.

Après plus de cent dates en deux ans, Adele va prendre du temps pour elle. Une décision qu'elle a partagée à son public lors de son dernier concert, à Las Vegas.

Ces derniers temps, Adele a été particulièrement active musicalement. L'artiste connue pour «Rolling In The Deep» ou encore «Skyfall» a en effet entrepris une série de concerts impressionnante aux Etats-Unis (Las Vegas). Elle a réalisé plus de 100 dates entre novembre 2022 et novembre 2024. Après deux ans de shows, elle a décidé de prendre du temps pour elle. Sur ses réseaux sociaux, elle partage la nouvelle avec simplicité : «Weekend 50 - La fin».

Avec plus d'émotion, elle s'est adressée à son public du Colosseum at Caesars Palace (Las Vegas) samedi, en disant : «Tout ça va me manquer terriblement. Vous allez me manquer terriblement. Je ne sais pas quand je vais remonter sur scène. Je ne fais rien d'autre que ça.»

Elle a poursuivi avec humour, toujours en avouant que cette décision n'était pas facile pour elle : «En fait, je me fais dessus à l'idée de savoir ce que je vais bien faire maintenant. Je n'ai aucun p***** de plan !»

La chanteuse conclut donc sa série de concerts, «Weekends with Adele», qui fut un succès majeur. Une affluence parfaite (100%) et des revenus records (52,8 millions de dollars) pour celle qui va devoir faire sans ces représentations à «Sin City».