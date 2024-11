Quand Ed Sheeran interrompt l'interview du nouveau manager de Manchester United (vidéo)

Ed Sheeran a créé la polémique en interrompant la conférence de presse d'après match du nouveau coach de Manchester United, en Angleterre. Fan de l'équipe adverse, Ipswich Town, il est apparu tout sourire après le match nul entre les deux clubs (1-1).

Ed Sheeran est une super-star en Angleterre. Le chanteur aux multiples hits ne passe jamais inaperçu, même quand la lumière ne devrait pas être sur lui. De quoi créer par exemple une situation controversée à la fin d'un match de football entre Manchester United et Ipswich.

Ravi que l'équipe qu'il supporte (18ème du championnat) ait pu décrocher un résultat face à Manchester United, Ed Sheeran a fait une apparition pleine de joie sur la pelouse de Portman Road, où les équipes de Sky Sports étaient en pleine interview de Ruben Amorim, tout nouveau coach de l'équipe de Manchester. Une situation cocasse qui a frôlé le manque de respect vis-à-vis du manager portugais, comme le soulignent de nombreux internautes.

I’m honestly a bit aghast at how rude that was from Ed Sheeran. Amorim should have told them all to get fucked pic.twitter.com/Hjm0VWovdF — Richard (@gamray) November 24, 2024

Le contraste entre Ruben Amorim, probablement frustré par le résultat de son équipe et Ed Sheeran, tout heureux de glisser quelques mots au micro de la télévision anglaise, est frappant. Pire encore, le chanteur débarque en direct alors que le coach était en pleine phrase et expliquait qu'il «aurait besoin de temps pour corriger certaines choses».

Ed Sheeran est un grand fan de football. Plus précisément d'Ipswich Town, club de la région dans laquelle il a grandit à partir de ses 3 ans. Comme il l'explique au site officiel du club anglais, Ed Sheeran a même «acquis un pourcentage du club de football de sa ville d'enfance.» Le musicien parle tout simplement d'un «rêve que partagerait n'importe quel fan de football.»

Il ajoute : «j'ai vécu dans le Suffolk (région de l'Est de l'Angleterre) depuis que j'ai trois ans et malgré tous mes voyages dans le monde, je ne me sens pas moi-même dans les grandes villes, Suffolk et Ipswich m'ont toujours permis de me sentir partie prenante d'une communauté et protégé par celle-ci.»